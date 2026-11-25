Dopo che dallo sconvolgente Diario personale di Papa Francesco sono fuoriusciti Angeli e Demoni, il Codice Bergoglio sembra ancora una volta tutto da decifrare. Non si tratta di pescare ad arte da questa selezione dei pensieri più intimi del pontefice argentino (curata dal prefetto del dicastero per la Dottrina della fede, Víctor Manuel Fernández, e pubblicata dalla Libreria editrice vaticana) per fabbricare teorie bislacche o thriller fuori moda alla Dan Brown.

Ma di fare i conti con una figura che, puntualmente, riesce a sfuggire alle etichette e agli schemi ideologici.

Al di là all’inevitabile clamore generato dai tre impressionanti assalti di Satana al Vicario di Cristo, dai minacciosi «occhi di fuoco» del demonio e dal suo strafottente rantolo di vittoria («Ora ho ottenuto tutto ciò che volevo») – senza passare sopra alla visione delle porte dell’inferno e alla «crisi spirituale» che, per ben due anni (tra il 2021 e il 2022), un Papa regnante ha dovuto attraversare – a colpire è proprio l’emergere del Bergoglio mistico, legato alla fede popolare dei semplici.

Un tratto inaspettato che l’immagine – o la narrazione – di un capo della Chiesa cattolica troppo angosciato dalle cose di quaggiù per entrare in un’altra dimensione, ci aveva nascosto.

Nei tormenti interiori del pastore gesuita, a ergersi come appiglio sicuro, insieme all’arma del rosario e alle preghiere costanti alla Vergine, è la figura di Teresa di Lisieux (non a caso l’opera postuma di Francesco ci informa che sul suo comodino erano sempre a disposizione la Bibbia e Storia di un’anima della santa francese).

L’agenda pontificia di papa Francesco

«È la fiducia e null’altro che la fiducia che deve condurci all’Amore!», afferma quella «Santa Teresina» che sparge petali di rose su gran parte delle pagine dell’agendina che Bergoglio, tra il 20 dicembre 1992 e il 18 agosto 2024, utilizza come strumento d’indagine per i suoi implacabili esami di coscienza che a volte si trasformano in veri e propri atti di accusa sincera e dolorosa verso sé stesso (per la precisione, 86 vengono compilate prima della sua elezione al Soglio di Pietro, mentre 55 portano la firma della guida della Chiesa, fino all’ultimo appunto, datato 18 agosto 2024, che mostra il terribile ingresso dell’inferno, «da cui le fiamme possono uscire e bruciare» chi si avvicina troppo).

Quella della fiducia è la «piccola via» indicata della santa, che San Giovanni Paolo II dichiarò dottore della Chiesa, annoverandola come esperta della «scientia amoris». La stessa strada sulla quale Nonna Rosa aveva preceduto Jorge Mario Bergoglio e che il cardinale argentino avrebbe continuato a percorrere durante la predicazione nelle periferie di Buenos Aires.

«Devo stare attento a non sentirmi troppo sicuro nel mio ministero», appunta nel suo Diario il Santo Padre, il 2 luglio 2017. «Continuo ancora nello stesso senso, ma più forte. Mi fa paura», ribadisce qualche giorno dopo. «La paura», commenta il prefetto Fernández, «gli ricordava qualcosa che è centrale nella sua spiritualità, una risorsa strettamente legata a Santa Teresa: la consapevolezza della nostra piccolezza e debolezza, che ci spinge a gettarci con totale fiducia fra le braccia della Misericordia». Affidamento e sana paura, in quest’ottica, diventano sinonimi di abbandono totale.

Il modus operandi bergogliano

«È la fiducia che ci sostiene ogni giorno e che ci manterrà in piedi davanti allo sguardo del Signore quando Egli ci chiamerà accanto a sé», ribadisce papa Francesco nell’esortazione apostolica C’est la confiance del 2023, totalmente segnata dalla spiritualità di Suor Teresa di Gesù Bambino e del Volto Santo (e scritta quando il periodo oscuro è ormai alle spalle).

«Alla sera di questa vita», e qui la cita letteralmente, «comparirò davanti a te a mani vuote, perché non ti chiedo, Signore, di contare le mie opere. Ogni nostra giustizia è imperfetta ai tuoi occhi. Voglio dunque rivestirmi della tua propria giustizia e ricevere dal tuo amore il possesso eterno di te stesso».

Anche la già citata pratica dei «bigliettini», posizionati sotto la statua di San Giuseppe addormentato, è parte di quell’umile itinerario accennato prima. Un tipo di devozione all’apparenza infantile, che ha il pregio di rendere immuni dalla presunzione di sentirsi «onnipotenti».

Ma è innegabile la sorpresa nello scoprire che un capo di Stato come il Sommo Pontefice, quando le richieste di intercessione si accumulavano, arrivava al punto di imbottire di carta la povera statua, «al punto che», svela sempre Fernández, «l’immagine vacillava e minacciava di cadere a terra da un momento all’altro».

Le stranezze del papato di Francesco

Le stravaganze che rendono spiazzante e totalmente immarcabile papa Francesco però non sono certo finite. La pubblicazione dei suoi pensieri privati ci mostra infatti un singolare distacco emotivo rispetto a eventi di portata storica come la Grande rinuncia di Joseph Ratzinger o la sua elezione a successore del grande teologo bavarese. «Ieri si è dimesso il Papa», commenta il 12 febbraio 2013 mentre il mondo resta sgomento davanti al passo indietro di Benedetto XVI e intravede sinistre premonizioni nel fulmine che colpisce la Cupola di San Pietro.

«Il 13 marzo mi hanno eletto Papa», si appunta il 21 luglio 2013, in un commento più che didascalico che sa di (inutile) promemoria. Mentre il dubbio che di Jorge Mario Bergoglio forse non abbiamo mai capito nulla ce lo instilla l’immancabile prefetto. «A Santa Marta», racconta, «lavorava un’impiegata immigrata che suscitava in lui tenerezza e ammirazione. Gli piaceva sapere come stava. Una mattina gli fu detto che, inaspettatamente, era deceduta. Pochi minuti dopo arrivò il presidente di un Paese per incontrarlo e il suo volto manifestava amarezza. Diversi media interpretarono quell’espressione come un atto di disprezzo verso quel residente o come un gesto politico improprio».

Si starà riferendo alla famosa foto in occasione della visita in Vaticano di Donald Trump che fece tanto discutere (correva l’anno 2017)? Su questo e altri dubbi non è detto che una risposta al mistero Bergoglio arriverà.