Il diavolo non arriva mai per caso. Il biennio terribile descritto nel Diario personale di papa Francesco (2021-2022) è stato cruciale per il pontificato e la «seduzione pagana» (parole sue) ha coinciso con eventi epocali per la storia del mondo. Di conseguenza per la Chiesa, in piena tempesta fra tradizionalisti e progressisti.

Difficile mantenere la rotta del vascello di Dio, con il Pontefice impegnato a contrastare quella che egli stesso definiva «l’intensità divorante del pericolo demoniaco». Difficile affrontare una crisi spirituale mentre la cristianità chiedeva risposte a domande sempre più pressanti, in piena «confusione dottrinale» come descrisse la stagione il cardinal Gerhard Müller, che per questo motivo fu pure messo alla berlina dal cerchio magico bergogliano.

Quelli che Jorge Mario Bergoglio ha identificato con la coraggiosa ammissione, sono stati anni durissimi. Drammatici e stravolti fin nel profondo prima dalla pandemia e dai vaccini obbligatori, poi dalla guerra in Ucraina e dalle tensioni mondiali, quindi da posizioni estreme dello stesso Papa, che con il motu proprio «Traditionis custodes» (luglio 2021) appiccò il fuoco alle tonache meno moderniste.

E ancora con l’avanzata indisturbata dell’ala Ong del Vaticano, quei cardinali convinti che fosse necessario scendere in campo personalmente per aiutare i migranti ad attraversare il Mediterraneo. E consapevolmente succubi di vecchi arnesi della rivoluzione permanente come Luca Casarini.

A ripensarci, un periodo diabolico, dominato dall’ateismo pure sulla strada della parrocchia. Alla luce della rivelazione postuma, è corretto ricordarlo e osservarlo «sine cura ac studio». Non certo per gridare all’ispirazione del maligno (qui non si delira, si commenta) e tantomeno per teorizzare che papa Francesco non fosse degno del magistero affidatogli da Dio (saremmo ridicoli).

Il pontificato di Bergoglio

Ma per contestualizzare, provare a riflettere sulle mosse del Santo Padre in crisi di vocazione dentro una tempesta perfetta che non ha risparmiato nessuno. E che comincia con la seconda ondata del virus, davanti alla quale la scelta di appiattire l’alto magistero morale della Chiesa sui diktat di un governo balbettante e a fine corsa diventa un segnale di debolezza estrema. Francesco è il primo tifoso dei vaccini, si fa inoculare Pfizer e annuncia coram populo che «vaccinarsi è un atto d’amore».

L’«operazione militare speciale» lanciata in Ucraina dalla Russia (febbraio 2022) trova il pontefice pronto a innalzare il vessillo della pace. Il giorno dopo l’invasione del Donbass da parte delle truppe di Vladimir Putin, con un gesto senza precedenti il Papa si reca personalmente all’ambasciata russa di Roma per chiedere il cessate il fuoco.

E negli anni successivi sarà in prima linea su questo fronte, illudendosi che mandare il cardinal Matteo Zuppi a fare la pallina da flipper fra Kiev, Mosca e Washington fosse propedeutico a una chiusura del conflitto. Lo stesso Papa è molto attivo nei viaggi, dalla Grecia al Kazakistan, dall’Ungheria all’Iraq dove avviene lo storico incontro con l’ayatollah Alì Al Sistani.

Anni controversi anche dentro le Mura Leonine. Nel 2021 un terremoto scuote il Vaticano: con la lettera apostolica in forma di motu proprio dal titolo «Traditionis Custodes» Francesco rompe con la continuità liturgica, introduce restrizioni sulla messa in latino e sui canti gregoriani (la messa tridentina), abrogando le concessioni di Benedetto XVI, per il quale «ciò che era sacro per le generazioni precedenti non può essere proibito».

L’obiettivo è arrivare all’unità ecclesiale per superare le antiche fratture ma l’effetto è contrario: il Papa viene accusato di limitare la libertà liturgica con una misura punitiva dei fedeli più tradizionalisti.

La «mano di Satana» sul magistero di Bergoglio

Nello stesso periodo prendono forma le conseguenze del caso dell’arcivescovo Carlo Maria Viganò. Dopo le aspre critiche al pontificato di Francesco (cominciate nel 2018), l’ex nunzio apostolico negli Stati Uniti viene messo alle strette e sottoposto a un’inchiesta che nel 2024 porterà a un processo penale, all’accusa di scisma e alla scomunica.

A fine 2022, in piena ondata progressista, matura la volontà di sviluppare un documento ufficiale del dicastero per la Dottrina della dede – guidato dal cardinal Víctor Manuel Fernández – per consentire le benedizioni anche alle coppie gay, in sfregio proprio ai sacri testi. Dopo mesi di gestazione arriva la dichiarazione Fiducia Supplicans (2023), un documento fortemente divisivo, approvato da Francesco ma rigettato dai vescovi americani e africani, pronti alla ribellione.

Dentro gli anni diabolici prende forma la svolta immigrazionista del Vaticano in senso stretto, vale a dire il finanziamento diretto delle missioni della Mare Jonio, con denari raccolti da alti prelati per supportare le uscite in mare guidate da Luca Casarini, attivista dell’ultrasinistra pluricondannato.

Sull’onda di quell’infatuazione e con il consenso di papa Francesco che lo chiama «fratello Luca», nel 2023 la Cei lo inviterà a fare passerella al Sinodo dei vescovi. E lo stesso pontefice firmerà un intervento nel libro di Casarini, La cospirazione del bene. Terribili quegli anni. Quando nel febbraio 2022 Bergoglio ha concesso la prima intervista a Fabio Fazio avremmo dovuto sospettarlo: Lucifero o no, non tutto stava funzionando per il meglio.