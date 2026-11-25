«Di questo, vedrete voi». Sono le parole con cui papa Francesco aveva consegnato al cardinale argentino Víctor Manuel Fernández, da lui nominato prefetto del Dicastero per la dottrina della fede, l’agendina nera con i suoi diari.

Tucho – il nomignolo che il porporato ha ereditato dal padre, al quale venne rifilato come sfottò calcistico – li ha appena pubblicati, sotto forma di ampi virgolettati accompagnati da proprie considerazioni.

I maliziosi si domanderanno quanto pesante possa essere stato il taglia e cuci; ma Jorge Mario Bergoglio si fidava di Fernández, la cui edizione ha avuto il beneplacito di Leone XIV. Dunque, è giusto dare per scontato che, nell’estrapolare i vari brani di quegli appunti, il cardinale sia stato scrupoloso. Il tasto dolente, semmai, è l’intervista che Tucho ha concesso ad Aldo Cazzullo.

Quello uscito ieri sul Corriere è un dialogo nel quale le confessioni di Bergoglio – gli incontri con il demonio, la visione delle porte dell’inferno, il racconto della crisi interiore – sembrano essere, più che il cuore di un’argomentazione di carattere spirituale, l’espediente letterario per tornare a insistere sugli orizzonti politici, incompiuti, del pontificato di Francesco. E, soprattutto, per stabilire un posizionamento preventivo in merito agli sviluppi di quello di Leone XIV. Una sorta di pretattica.

Il metodo di papa Leone XIV vs quello di Bergoglio

È eloquente, a tal proposito, il passaggio in cui Fernández risponde alla domanda sui suoi rapporti con il Papa regnante. «È molto bravo, ascolta tanto», dice il cardinale. «Per il posto che occupo potrebbe trovare una persona che conosce da prima. Ancora non l’ha fatto». Tucho mette quasi le mani avanti. Subodora un valzer di nomine?

Robert Francis Prevost è abituato a procedere con prudenza. Non intende creare sconvolgimenti. Ma prima o poi marcherà il terreno. Metodo Prevost: discontinuità, pur senza rotture. Il prefetto vuole giocare d’anticipo? Presentarsi, eventualmente, in veste di vittima sacrificale di una futura stagione di epurazioni? Peraltro, Cazzullo fa notare all’interlocutore che «Bergoglio lo fece: scelse lei al posto del cardinale Müller».

«Ma in privato ne parlava benissimo», è la replica surreale. Una lettura che svela in che modo i pupilli di Francesco concepissero l’esercizio dell’autorità; un particolare che proprio le memorie del defunto pontefice, che indugiano sulla tentazione di abusare del potere, rendono più inquietante.

Lascia di stucco anche la spiegazione del rifiuto, da parte di Francesco, di visitare la natia Argentina: «Aveva informazioni di intelligence, dei servizi», sostiene Tucho. «Sapevano che se fosse venuto avrebbero organizzato qualcosa contro di lui». Chi? «L’estrema destra. L’estrema destra nazionalista e quella neoliberale», che «non vanno d’accordo», ma erano unite contro l’ex arcivescovo di Buenos Aires, in quanto rappresentante della Dottrina sociale della Chiesa.

L’intervista del «Corriere» a Tucho

E come mai, invece, i teologi della liberazione, altrettanto disallineati dall’insegnamento di Roma, non nutrivano altrettanta disistima? È la maniera un po’ irrituale con cui Fernández finisce per inserirsi nel complesso confronto tra Leone e Javier Milei. Entrambi coinvolti, durante il viaggio di Prevost in Argentina, in un dialogo nel quale il Papa ha manifestato al presidente perplessità riguardo le politiche economiche di stampo reaganiano, adottate nel Paese.

Francamente inattendibile, d’altronde, è il giudizio di Tucho sull’opposizione che Bergoglio ha dovuto scontare mentre era a capo della Chiesa. «Fu molto contrastato», gli serve l’assist Cazzullo. «Come mai nessun Papa», risponde il prefetto della Fede.

Al quale sarebbe il caso di ricordare la bimillenaria storia dell’istituzione che rappresenta: ci furono Papi sottoposti a macabri processi postumi, con tanto di amputazione delle dita (il sinodo del cadavere di Formoso); Papi morti durante la segregazione ordinata dal loro successore (Celestino V); Papi presi a schiaffi e ridotti in cattività ad Avignone (Bonifacio VIII, subito dopo l’eremita del Morrone); Papi arrestati dagli uomini di Napoleone e costretti all’esilio (Pio VII); Papi quasi assassinati, nel quadro di oscuri complotti che non è escluso risalissero fino a Mosca (Giovanni Paolo II); Papi insultati a nemmeno 24 ore dall’elezione (il «Pastore tedesco» che il Manifesto dedicò a Benedetto XVI) , traditi dai loro più stretti collaboratori (l’intrigo dei «corvi» e la sottrazione di carte riservate in Vaticano).

Tucho rievoca lo scandalo suscitato dal via libera che diede, col permesso di Bergoglio, alle benedizioni gay. Ennesima congiura della destra? Può darsi, come afferma Fernández, che Francesco volesse «evitare le lotte interne». Il diavolo ci avrà messo del suo: fa le pentole, non i coperchi.