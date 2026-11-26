Qui diabolici sono i numeri. Casi acclarati da fascicoli 378, fatti segnalati 880, l’80% delle vittime ha fra 11 e 17 anni, il 70% è maschio. È la panoramica degli abusi sessuali ai danni di minori commessi da sacerdoti e chierici nel ventennio dal 2001 al 2021, uno scenario terribile che offre al fenomeno un perimetro desolante.

Nonostante appelli, denunce, interventi legislativi e suppliche, la malattia più vergognosa della Chiesa non riesce a essere debellata.



Ed è stata coraggiosa la Conferenza episcopale a denunciare la situazione ieri all’Assemblea generale di Assisi. I numeri dicono molto e la loro provenienza è certa: gli archivi diocesani, consultati dai ricercatori dell’Università di Bologna e dall’Istituto degli Innocenti di Firenze per lo studio pilota.

«Si tratta di crimini atroci, un male che ha attraversato la Chiesa; lo dobbiamo chiamare per nome e dobbiamo riconoscerne l’atrocità. Ne proviamo vergogna e non dobbiamo nasconderla», ha commentato il presidente della Cei, cardinal Matteo Zuppi, dopo la lettura del dossier.

Il profilo delle vittime (bambini e ragazzi) conferma inchieste giudiziarie e processi che negli anni scorsi hanno fatto scalpore: il 69,8% degli abusati è di sesso maschile, il 30,2% di sesso femminile. Altri due numeri sono da brivido nella schiena: il 38% delle vittime è fra gli 11 e 14 anni, quasi il 18% ha meno di 10 anni.

Ecco «l’intensità divorante del pericolo demoniaco» denunciata da papa Francesco. Per avere la geografia completa del fenomeno mancano due dati non proprio marginali: il 37,6% delle vittime è stata abusata in luoghi privati (domicilio della vittima, domicilio o ufficio dell’accusato, automobile, su appuntamento in luoghi prestabiliti), ma il 24,2% ha subito molestie o violenza in luoghi ecclesiastici come sacrestie, oratori, seminari, monasteri, strutture religiose di accoglienza. E addirittura in chiesa.

La pedofilia e l’omosessualità nella Chiesa

Sette su dieci sono maschi, a conferma che quella dell’omosessualità che scivola nella pedofilia continua a essere una piaga infamante, causa di dolori, ingiustizie e capace di determinare l’allontanamento di una parte dei fedeli. Lo sapeva Benedetto XVI che ha combattuto una battaglia silenziosa, e quando si è arreso lo ha fatto con un gesto destinato a passare alla Storia ecclesiastica.

Lo sapeva papa Francesco, in prima linea per tutta la durata del pontificato per arginare la lobby gay, potentissima in Vaticano. Lui l’ha combattuta, l’ha denunciata, arrivando a definire la «troppa frociaggine» nei sacri corridoi. Lo ha fatto nell’incontro con la Cei il 20 maggio 2024, quando ha sottolineato la necessità di usare cautela se non contrarietà nel far entrare nei seminari gli omosessuali, «perché qui c’è già troppa frociaggine».

La frase suscitò la reazione indignata della comunità Lgbtq+, il sistema mediatico mainstream prese le distanze e in Vaticano l’uscita passò come una scivolata folcloristica di un pontefice che «non padroneggia la lingua italiana».

Seguirono scuse formali, ma la dichiarazione non era un disguido e il Papa la ripeté in altri due incontri riservati con il clero. Proprio lui, che era stato scottato dalle accuse di avere protetto il cardinal Theodore McCarrick, incolpato di abusi sessuali su un minore, quindi sospeso a divinis e ridotto allo stato laicale. Anche questa era una manifestazione diabolica. Anche questo era un grido di dolore e di allarme davanti a una piaga che non si è mai rimarginata.

Come papa Leone contrasta i preti pedofili

A poco sono serviti i richiami, le richieste di perdono alle vittime e alle loro famiglie. Purtroppo a poco è servita anche la lettera apostolica sotto forma di motu proprio Come una madre amorevole, che il pontefice emanò nel giugno 2016 nel tentativo di arginare il fenomeno.

Con quello scritto, Francesco attribuiva precise responsabilità d’ufficio ai vescovi omertosi, alle diocesi che guardavano dall’altra parte, agli alti prelati che si limitavano a spostare i preti accusati di violenze su minori e adulti vulnerabili in altre parrocchie, ma sempre a contatto con i ragazzi e le persone fragili. Una vicenda di questo tipo creò scandalo nell’arcidiocesi di Milano.

Oggi il dossier reso pubblico ad Assisi dimostra che papa Leone XIV ha impresso un’accelerazione e con il suo incedere felpato intende affrontare di petto il problema. In Vaticano sembra esserci maggiore attenzione nelle «indagini previe», maggiore trasparenza nel portare avanti i processi canonici, troppo spesso inabissati fra le scartoffie degli uffici.

Quei 378 fascicoli sono un atto d’accusa preciso, davanti al quale non è più possibile sottovalutare e limitarsi a risarcire in silenzio. «Anche perché ciò che emerge è solo la punta di un iceberg», commenta Francesco Zanardi, presidente di Rete L’Abuso, da anni in trincea contro il fenomeno.

«In Italia l’infrastruttura di ascolto promossa dalla Chiesa si articola su 226 diocesi, ma ad oggi conta solo su 130 sportelli operativi. Significa che oltre il 42% del territorio ecclesiastico è privo di un presidio. Il perimetro reale di abusi non emersi è più vasto e il problema numero uno rimane irrisolto: la denuncia alla magistratura ordinaria riguarda meno dell’1% dei casi censiti».

Il diavolo fa più paura quando arriva dalla strada della parrocchia.