L’ottavo comandamento ci ordina di non dire falsa testimonianza. La falsa testimonianza può essere resa anche attraverso il silenzio, quando si tace deliberatamente una verità che si ha il dovere di proclamare, oppure attraverso gesti che contraddicono quanto si proclama a parole.

È con questo comandamento davanti agli occhi che bisognerebbe leggere il diario personale di Jorge Mario Bergoglio, pubblicato postumo e curato dal cardinale Víctor Manuel Fernández. Ne emergerebbe un uomo che credeva nell’esistenza personale del demonio, che ne temeva le insidie, che stringeva la corona del rosario come un soldato stringe la propria arma nell’imminenza della battaglia.

Avremmo avuto bisogno di sapere che Bergoglio temeva il demonio e lo combatteva con il rosario quando era seduto sul trono di Pietro, non quando era già sepolto a Santa Maria Maggiore. Per 12 anni abbiamo avuto un pontefice che ha parlato con straordinaria frequenza di clima, migranti, disuguaglianze economiche, ponti da costruire e muri da abbattere, e solo nelle pagine della sua agenda si preoccupa per salvezza eterna dell’anima.

Il timor di Dio è uno dei sette doni dello Spirito Santo, non una patologia psichiatrica o il residuo di un’educazione repressiva: il timore di offendere Dio, di separarsi da Lui, di perdere per l’eternità il Bene supremo è cioè elemento fondamentale della salvezza. Strappare all’uomo il timor di Dio significa privarlo di un argine contro il male, spalancargli la strada della perdizione, magari una perdizione carina, inclusiva, vegetariana, gay friendly ed ecologica.

Mentre Cristo parla del fuoco della Geenna, Bergoglio parla di un inferno vuoto, forse una speranza, forse raccontato anche a Eugenio Scalfari, ma non è sicuro, non c’era il registratore. A questo punto la passione diventa un tragico equivoco. Nostro Signore avrebbe potuto risparmiarsi la flagellazione e i chiodi, limitandosi a organizzare un convegno sulla fratellanza universale.

L’esperienza mistica di Bergoglio

Nel 2018 Bergoglio avrebbe annotato nel suo diario una terrificante esperienza spirituale legata alla seduzione pagana. Nell’ottobre del 2019, nei Giardini Vaticani, alla sua presenza, comparvero le statuette identificate con la Pachamama. La Pachamama non è la versione sudamericana della fatina dei boschi.

Appartiene all’universo religioso precolombiano nel quale la fertilità della terra poteva essere propiziata mediante offerte sacrificali. Gli Incas sacrificavano esseri umani, bambini e feti. La terra inaridita dalla carestia, da rinvigorire mediante il sangue delle creature viventi, è una delle immagini più atroci del paganesimo sacrificale ed è la perfetta rappresentazione simbolica delle derive dell’ambientalismo contemporaneo.

Alla madre terra si torna a sacrificare i bambini. Non più sulla sommità delle Ande, ma nelle cliniche asettiche delle nostre civilissime metropoli. In Germania, negli Stati Uniti e altrove la propaganda antinatalista è arrivata a presentare la maternità come un problema ecologico. Una donna con due bambini diventa una «killer climatica».

Il bambino non è più una benedizione, ma un’impronta carbonica. L’aborto acquista una benemerenza ambientale, una forma di misericordia climatica. Un tempo si sacrificavano i bambini affinché la terra continuasse a nutrire gli uomini. Oggi c’è chi auspica che non nascano più bambini affinché la terra non debba nutrirli.

Nel paganesimo sacrificale l’uomo versa il sangue dell’innocente per ottenere il favore della divinità; nel cristianesimo è Dio stesso che versa il proprio sangue per salvare l’uomo. Duemila anni di evangelizzazione sono racchiusi in questa differenza.

Il legame tra Francesco e la Bonino

Nella morale cattolica l’aborto diretto è l’uccisione deliberata di un essere umano innocente. L’omicidio volontario appartiene ai peccati che gridano vendetta al cospetto di Dio. E nell’aborto vi è un elemento di particolare atrocità: viene spezzato il primo, il più naturale, il più antico dei rapporti di protezione, quello tra la madre e il bambino. E intorno a questa tragedia si organizza un apparato sanitario: ginecologi, anestesisti, laboratoristi, infermieri. L’intera struttura della medicina, nata per proteggere la vita, viene impiegata per sopprimerla.

L’8 febbraio 2016 il Corriere della Sera riportava le parole con cui Bergoglio annoverava Emma Bonino, protagonista storica della legalizzazione dell’aborto in Italia, tra i grandi italiani contemporanei. Alle obiezioni sulle divergenze con la Chiesa rispondeva: «Vero, ma pazienza. Bisogna guardare alle persone, a quello che fanno».

Nel 2022 ribadiva: «Di fronte a questa donna dico chapeau». Nel novembre del 2024, secondo la testimonianza della stessa Bonino, la definiva «un esempio di libertà e resistenza». Visitare un’ammalata è un’opera di misericordia corporale. Tributarle pubblici elogi è un’altra cosa.

Nel 2017 la Santa Sede conferì l’onorificenza dell’Ordine di San Gregorio Magno a Lilianne Ploumen, politica olandese promotrice di una campagna internazionale di finanziamento dei servizi abortivi. Il Vaticano invocò la prassi diplomatica. Come se la diplomazia dispensasse dalla responsabilità morale dei propri gesti.

Le dichiarazioni, anche severe, di Francesco contro l’aborto non cancellano la portata pubblica di questi riconoscimenti. La contraddizione genera confusione. E la confusione, quando riguarda la vita e la morte degli innocenti, ha una gravità spaventosa.

Bergoglio e l’omosessualità

Analogo problema si pone con Fiducia supplicans e le benedizioni delle coppie omosessuali. La tradizione catechistica annovera il peccato di sodomia tra quelli che gridano vendetta al cospetto di Dio. La dignità della persona non è in discussione, ma la carità cristiana esige chiarezza anche nel giudizio morale sugli atti.

La Chiesa non è stata istituita per certificare l’equivalenza delle religioni, né per adeguare il Vangelo ai desideri del mondo. Il mondo applaude volentieri una Chiesa che non gli ricorda il giudizio di Dio. Applaude il medico che gli assicura che la malattia non esiste, il giudice che gli garantisce che non esistono delitti, il sacerdote che gli lascia intendere che non esistono peccati, il Papa che garantisce che l’inferno è vuoto. Il compito della Chiesa non è raccogliere applausi, ma salvare anime, che si salvano con il timor di Dio.

Non spetta a noi giudicare l’anima di Bergoglio. Spetta però ai cattolici giudicare gli atti pubblici del suo pontificato alla luce della dottrina cattolica. Il cardinale Fernández ci dice oggi che Francesco era un mistico. Avremmo voluto accorgercene prima. Un mistico nascosto che senso ha? Non si mette una fiaccola sotto il moggio.

L’esistenza di Santana e l’antidoto

Nei quaderni è scritto che Satana esiste e vuole le nostre anime e che il rosario può salvarci. Perché non è stato gridato in ogni discorso, in ogni omelia? Quante anime si sarebbero potute salvare? Quante non sono state salvate perché questo messaggio non è stato gridato, ma nascosto in un quaderno?

Avremmo voluto sentir parlare del demonio, del peccato, della necessità della conversione con almeno la stessa insistenza riservata al riscaldamento globale, perché che il clima sia in pericolo è una discutibile teoria, e in tutti i casi il clima può compromettere la nostra esistenza terrena, mentre la perdita di Dio compromette l’eternità.

E l’eternità, particolare apparentemente trascurabile nell’agenda delle priorità ecclesiastiche contemporanee, dura parecchio più a lungo. A questo punto possono sorgere dubbi atroci su chi ha condotto la barca di Pietro ed esattamente su quali rapporti abbia avuto con le potenze degli inferi.