Dal diario di Jorge Mario Bergoglio, si è venuti a conoscenza di tre volte in cui si è trovato faccia a faccia col diavolo. Si è venuti anche a conoscenza della crisi che ha attraversato, una crisi fatta di nebulosità e di sperdimento, il sentimento che si associa a un senso di smarrimento e dispersione dove tutto perde colore, la fede rimane ma è messa a dura prova dal non essere in grado di «vedere» ciò che prima si «vedeva».

È una dimensione che non conoscevamo, ma che, almeno io, non conoscevo di papa Francesco. In questo caso mi trovo d’accordo con il cardinal Zuppi, che ha parlato della scoperta di una «dimensione mistica» di papa Bergoglio.

Il diavolo è una parola desueta che trova raramente posto all’interno del linguaggio religioso cattolico odierno. Sembra qualcosa che appartiene più a una dimensione mitica – per intendersi, al pari dei miti greci, di questi dei che intervenivano nella vita dell’uomo compiendo il bene e il male dell’uomo stesso – piuttosto che a una dimensione profondamente spirituale e teologica.

Il diavolo, infatti, richiama la presenza nel mondo di un essere incorporeo, spirituale, che impersona il male stesso, il male in quanto male e soprattutto il male compiuto per il piacere distorto di compiere il male.

Tradizionalmente, nella millenaria storia del pensiero teologico, nella dottrina cattolica, il male viene diviso in due tipologie fondamentali: il male «fisico» e il male «morale». Il male fisico è legato alla finitudine dell’uomo e del mondo.

Le distinzioni fra i tipi di Male

È un male non provocato, ma subìto dall’uomo, che consiste nelle malattie, nei disastri naturali non provocati dall’uomo, nella morte, soprattutto prematura e di piccoli innocenti, nel dolore, anche in una delle sue forme più terribili, che è quello della sofferenza psichica, che affligge i malati e le loro famiglie, spesso abbandonati a sé stessi nell’indifferenza e nell’inanità di ch dovrebbe proteggerli e cioè le istituzioni preposte. Questo male non dipende, nella stragrande maggioranza dei casi, da chi lo subisce. È un mistero imperscrutabile.

Il male morale è invece direttamente attribuibile a una scelta dell’uomo che lo compie. È l’uomo che sceglie il male rispetto al bene e se ne rende responsabile e colpevole. E non bisogna pensare solo ai mali intesi come reati, ma anche ai mali che sono tali per mancanza di un’azione buona della politica, che hanno provocato e provocano le ingiustizie sociali e la fame nel mondo, tanto per fare due esempi che sono sotto gli occhi di tutti.

Il male morale talora si esprime, come accennavo sopra, nel compiere reati per appropriarsi di beni altrui danneggiando o eliminando la vita delle persone. È il male fatto con una finalità. Ma purtroppo esiste un male ancora peggiore: il male fatto per il gusto di fare il male, per il piacere di fare il male, per la soddisfazione di colui o colei che facendo il male ne prova godimento.

Non tutto il male che viene compiuto dall’uomo può trovare una giustificazione sia pure malvagia, un intento concreto cattivo. Nel mondo esiste il male per il male: questa è l’essenza del diavolo, non altro. E i diavoli esistono tra di noi, persone che fanno del male la propria ragione di esistere.

Perché il riferimento di Bergoglio a Satana è fondamentale

Questo diario di Francesco riporta alla luce qualcosa di molto importante spiritualmente e teologicamente: l’esistenza del male nel mondo. Perché ha ragione Zuppi quando parla di una dimensione mistica nel vedere il diavolo da parte di Bergoglio e anche della crisi da lui subìta successivamente?

Perché la mistica non è quel groviglio di fenomeni irrazionali e paranormali, di presunte apparizioni mariane fatte solo per scopi di guadagno che abbindolano persone deboli che cercano aiuto, non sono le pratiche esoteriche e spiritiche, i tarocchi, le sostanze allucinogene o altre forme riconducibili spesso a disturbi psicopatologici, ma sempre fatte per lucro e che colpiscono persone in buna fede. La mistica non può definirsi come «irrazionale». Essa ha a che fare con il mondo dell’ineffabile, del mistero, dell’incomprensibile, di Dio.

Non è un caso che nella storia della Chiesa siano stati proprio i mistici a provare il male, la presenza di esseri o realtà spirituali maligne, di fronte alle quali spesso la modernità ha sorriso credendo di poter costruire un mondo perfetto, soprattutto a fine Ottocento, per poi trovarsi, nel Novecento, di fronte alla prima guerra mondiale, alla seconda guerra mondiale, alla Shoah e alla bomba atomica.

Un mistico molto importante del Cinquecento, Giovanni della Croce, ha scritto una poesia che poi commenterà nella sua opera forse più importante che si chiama Noche oscura, Notte oscura, nella quale egli sperimenta la grande Tenebra Divina confrontata con la tenebra umana, quella che sembra aver attraversato anche papa Francesco.

Il legame con Pascal

Quando ho letto di questa esperienza dell’uomo Bergoglio mi è venuto alla mente il filosofo francese del Seicento Pascal e in particolare un pensiero nel quale descrive l’essere umano come una creatura sospesa tra opposti, non riducibile né all’angelo né alla bestia e quindi mette al centro la contraddizione, il paradosso, la tragedia dell’uomo che si dibatte tra grandezza e miseria, questo «misto» sempre sul ciglio dell’infinito e dello sprofondo del nulla.

In particolare, mi è venuto alla mente, alla luce di questi ultimi episodi, prima sconosciuti, della vita di Bergoglio, la Lettera apostolica, di papa Francesco stesso, pubblicata il 19 giugno del 2023 in occasione del quarto centenario della nascita del matematico, fisico, filosofo e teologo Blaise Pascal, dal titolo Sublimitas et miseria hominis, Grandezza e miseria dell’uomo, dove viene richiamata la famosa «notte di fuoco» del 1654, esperienza spirituale compiuta dallo stesso Pascal nella quale questo «infaticabile ricercatore del vero» (così definito da Bergoglio stesso) viene attratto dall’amore di Cristo e, al contempo, dai bisogni dei poveri.

Il collegamento è sorto in me spontaneamente e mi ha fatto vedere papa Bergoglio sotto una luce diversa che mi è piaciuta molto.

Credo che la crisi della predicazione e dell’omiletica contemporanee dovrebbe essere combattuta attraverso un ritorno e un richiamo ai misteri, sia di Dio che del male che affligge il mondo e di cui il diavolo è l’espressione più piena.

Chissà se tutti quelli che lo seguivano con entusiasmo per il suo legittimo e doveroso occuparsi delle questioni economiche, della povertà e dell’ambiente, seguiranno Francesco anche in questa sua dimensione? Ho qualche dubbio.