Papa Leone XIV richiama i fedeli a prendersi cura degli «invisibili» di Roma. Il Pontefice si è recato nella parrocchia di Sant’Andrea delle Fratte per la prima delle cinque visite pastorali d’Avvento previste nella diocesi della Capitale. Qui ha celebrato la Messa e incontrato i gruppi parrocchiali.

Nell’omelia ha invitato i cattolici a offrire a Dio «quel poco che abbiamo», richiamando l’attenzione sulle ferite del mondo: la perdita della pace, le difficoltà dei giovani nel costruire il proprio futuro, le relazioni familiari spezzate e la crescente solitudine nelle città.

Il Papa si è soffermato in particolare sulle contraddizioni del centro storico di Roma, meta di turisti e pellegrini da tutto il mondo, ma anche luogo in cui molte persone restano ai margini. «Il centro storico della nostra Città è come una tavola imbandita sotto gli occhi del mondo: monumenti, palazzi, negozi, ristoranti, pellegrini e turisti provenienti da ogni continente. Eppure, attorno a questa tavola vivono e lavorano persone che spesso rimangono invisibili», ha detto.

«Ci sono poveri che dormono per strada, anziani lasciati soli. Ci sono tanti fratelli e sorelle stranieri, e lavoratori i cui salari feriscono la loro dignità», ha aggiunto Leone XIV, invitando la comunità cristiana a non distogliere lo sguardo da chi vive in condizioni di difficoltà.