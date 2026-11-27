Il bollettino della Sala stampa vaticana diffuso ieri riportava, nella sua consueta laconicità, una riga che non è passata inosservata: «Il Santo Padre ha ricevuto il 25 novembre, in udienza: Em.mo card. Víctor Manuel Fernández, prefetto del dicastero per la Dottrina della fede». Un’udienza fuori programma, comunicata a cose fatte, mentre mezzo mondo sfogliava il Diario personale di Papa Francesco curato proprio dal cardinale argentino, tra visioni demoniache, crisi interiori e devozioni del pontefice scomparso. E così, mentre si discuteva delle lotte spirituali di Bergoglio, il suo teologo di fiducia veniva ricevuto, per così dire d’urgenza, da Leone XIV. E il mondo, come da prassi per gli appuntamenti non in agenda, lo ha saputo soltanto il giorno dopo.

I rapporti tra papa Prevost e il prefetto dell’ex Sant’Uffizio, a quanto apprende La Verità, sono cordiali e assai frequenti, anche perché i due hanno lavorato fianco a fianco proprio nella curia di Francesco. L’udienza imprevista potrebbe dunque apparire come una conseguenza del libro. Ma che il Papa ne conoscesse il contenuto è persino ovvio, basta riprendere quanto lo stesso Fernández ha raccontato a La Nación: poco dopo l’elezione di papa Prevost aveva chiesto il permesso di consultare le carte private del predecessore e Leone XIV, dice il cardinale, «mi ha mandato tutto, ma non so se li avesse letti prima di inviarmeli».

In un incontro successivo il prefetto gli ha riferito le sue scoperte e il Papa, racconta, «sorrideva; non è molto loquace, ma si è mostrato particolarmente preoccupato quando gli ho parlato di alcuni passaggi che alludevano a confondere le cose riguardanti persone ancora in vita». Davanti alla bozza, poi, una richiesta precisa: «Ha visto, ad esempio, certi cognomi e mi ha chiesto di rimuoverli, lasciando solo i nomi di battesimo o dei puntini di sospensione».

Tutti i «nemici» e le battaglie spirituali di Bergoglio

Parole che dicono la cautela del pontefice regnante, ma anche l’autonomia lasciata al curatore. Autonomia che il cardinale ha sicuramente esercitato nell’immancabile intervista ad Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera, uscita il giorno stesso del libro. Lì i cognomi sono comparsi, seppure con curiale e felpata prudenza, e tra i «nemici» di Bergoglio sono finiti i cardinali Gerhard Müller, che peraltro di Fernández è stato predecessore alla guida dell’ex Sant’Uffizio, e Robert Sarah, già prefetto del Culto divino.

Non è escluso che qualche sortita mediatica di Tucho sia finita sul tavolo dell’udienza, anche se più di una chiacchiera a Borgo Pio sostiene che il libro non fosse il tema principale dell’incontro inatteso. Eppure è innegabile che, quando si parla di Bergoglio e delle sue intime battaglie spirituali, il materiale sia altamente infiammabile, e al curatore, magari nelle interviste successive, qualche parola dal sen fuggita potrebbe aver preso la mano.

Come quella sull’estrema destra e sui neoliberali che in Argentina avrebbero ordito oscure trame in caso di viaggio del Papa in patria, o quella sul suo stesso incarico: «Per il posto che occupo potrebbe trovare una persona che conosce da prima. Ancora non l’ha fatto».

È vero, papa Leone ancora non l’ha fatto, e probabilmente non lo farà prima della naturale scadenza del mandato del cardinale Fernández nel 2028. Ma di certo il protagonismo e le chiacchiere non si addicono a un Papa che della misura e dell’ascolto ha fatto non solo uno stile, ma la sostanza del pontificato, a un anno e mezzo dall’elezione.

La posizione ferma di Leone sull’eutanasia

C’è però un tema sul quale Leone XIV non ha mai lesinato le parole ed è il no alle leggi sull’eutanasia. Lo ha detto in Uruguay e in ogni viaggio apostolico, e soprattutto a Lourdes, il 27 settembre scorso, quando ha ricordato che «la tentazione di togliere la vita con il pretesto di una falsa compassione deve essere fermamente respinta». Ieri ad Assisi, chiudendo l’83ª Assemblea generale, i vescovi italiani hanno ripreso proprio quella frase nel comunicato finale, insieme a un passaggio della Magnifica humanitas: «L’umano non fiorisce malgrado il limite, ma spesso attraverso il limite».

Richiamano anche la Nota della presidenza del 19 febbraio 2025, che chiedeva di evitare compromessi al ribasso. La Cei, che ha visto le Conferenze regionali di Emilia-Romagna, Toscana, Sardegna, Campania, Triveneto, Puglia, Umbria, Sicilia e Lazio alle prese con leggi e proposte sul suicidio assistito, ricorda che non esiste un diritto a morire, ma il diritto di essere curati e accompagnati, e chiede cure palliative, assistenza domiciliare, hospice e sostegno alle famiglie e ai caregiver, perché nessuno sia lasciato solo. Un linguaggio pacato, senza trombe, che però non concede nulla a chi presenta la morte procurata come l’ultimo dei diritti civili. Una certa cultura la chiama compassione. Il Papa, e con lui finalmente i vescovi italiani, la chiamano tentazione.