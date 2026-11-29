Un terremoto di magnitudo 5.0 ha colpito la costa meridionale della California, a pochi chilometri da Los Angeles. La scossa è stata registrata alle 9.30 ora locale, le 18.30 in Italia. Secondo i vigili del fuoco di Los Angeles, al momento non risultano feriti né danni strutturali. Il dipartimento ha attivato il protocollo di emergenza e il personale delle 106 stazioni sta effettuando verifiche sul territorio, via terra, aria e mare.

Il National Tsunami Warning Center statunitense ha escluso il rischio di tsunami. Il sisma ha comunque provocato momenti di paura: all’aeroporto di Los Angeles si sono rotti diversi vetri e un aereo è stato costretto a interrompere la procedura di atterraggio. In alcuni negozi di alimentari, invece, diverse bottiglie sono cadute dagli scaffali e si sono infrante tra i clienti.