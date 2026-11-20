Dominique de Villepin ufficializza la propria candidatura alle elezioni presidenziali francesi del 2027. L’ex primo ministro, alla guida del governo dal 2005 al 2007, motiva la sua decisione con quella che definisce una situazione di progressivo degrado della Francia. «L’istinto di sconfitta e lo spirito di morte che ci contagia», afferma, indicando la necessità di offrire una proposta politica alternativa agli schieramenti che oggi dominano la scena francese. Nel suo intervento prende le distanze dal macronismo, da La France insoumise e dal Rassemblement national.
Francia, De Villepin si candida alle presidenziali 2027: «Il Paese è in degrado»
L'ex premier francese scende in campo per le presidenziali del 2027 e annuncia la sua candidatura. De Villepin attacca il degrado del Paese e si propone come alternativa a Macron, alla France insoumise e al Rassemblement national.