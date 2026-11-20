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Francia, De Villepin si candida alle presidenziali 2027: «Il Paese è in degrado»

L'ex premier francese scende in campo per le presidenziali del 2027 e annuncia la sua candidatura. De Villepin attacca il degrado del Paese e si propone come alternativa a Macron, alla France insoumise e al Rassemblement national.