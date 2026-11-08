La decisione del presidente israeliano Isaac Herzog di affidare a Gadi Eisenkot l’incarico di formare il nuovo governo divide l’opinione pubblica. A Tel Aviv abbiamo raccolto le reazioni dei cittadini, tra chi esprime preoccupazione per le tensioni interne al Paese e chi continua a indicare Benjamin Netanyahu come il vero leader. Il mandato sarà conferito a Eisenkot nel corso di una cerimonia alla residenza presidenziale.
Israele, Eisenkot nuovo premier. Ma a Tel Aviv c’è chi difende Bibi: «È il vero leader»
Il presidente israeliano ha comunicato al leader di Yashar la decisione di affidargli il mandato per formare il nuovo governo. A Tel Aviv abbiamo raccolto le opinioni dei cittadini: «Il Paese affronta un grave conflitto interno», «Bibi è il vero leader».