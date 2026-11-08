Israele, Eisenkot nuovo premier. Ma a Tel Aviv c’è chi difende Bibi: «È il vero leader»

La decisione del presidente israeliano Isaac Herzog di affidare a Gadi Eisenkot l’incarico di formare il nuovo governo divide l’opinione pubblica. A Tel Aviv abbiamo raccolto le reazioni dei cittadini, tra chi esprime preoccupazione per le tensioni interne al Paese e chi continua a indicare Benjamin Netanyahu come il vero leader. Il mandato sarà conferito a Eisenkot nel corso di una cerimonia alla residenza presidenziale.

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L’autunno s’avanza e c’è desiderio di un piatto caldo, profumato, digeribile che abbia le morbidezze dell’intimità gastronomica a cui il foliage, le castagne, il profumo dei funghi inducono. Ecco che attingendo a una linea di cucina che s’inerpica con i…