home Video Israele, Eisenkot nuovo premier. Ma a Tel Aviv c’è chi difende Bibi: «È il vero leader»

Israele, Eisenkot nuovo premier. Ma a Tel Aviv c’è chi difende Bibi: «È il vero leader»

Il presidente israeliano ha comunicato al leader di Yashar la decisione di affidargli il mandato per formare il nuovo governo. A Tel Aviv abbiamo raccolto le opinioni dei cittadini: «Il Paese affronta un grave conflitto interno», «Bibi è il vero leader».