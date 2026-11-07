Sparatoria a Cracovia, 6 morti e 15 feriti. Preso l’attentatore

Sei morti e almeno 15 feriti: è il bilancio della sparatoria avvenuta nella piazza principale di Cracovia, Rynek Glowny. Un polacco di 25 anni, vestito in mimetica, ha raggiunto il luogo a bordo di una Subaru nera senza targa e ha aperto il fuoco sui passanti con un fucile semiautomatico AR-15.

L’uomo è stato fermato dalla polizia nei pressi dell’incrocio tra le vie Stradomska e Dietla e trasportato in ospedale. Secondo gli inquirenti avrebbe agito da solo. Tra i presenti anche 34 studenti di un liceo di Albano Laziale e tre accompagnatori, messi in sicurezza dall’ambasciata italiana.

Irlanda, allarme bomba nelle redazioni: evacuate cinque sedi dei media
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Irlanda, allarme bomba nelle redazioni: evacuate cinque sedi dei media

Dopo i falsi allarmi bomba che hanno coinvolto almeno 27 voli europei, minacce via mail hanno costretto all’evacuazione cinque sedi giornalistiche irlandesi. Interrotte le dirette, mobilitata la polizia: per ora non è stato accertato alcun collegamento con gli episodi che hanno coinvolto gli aerei.