Arrestato il padre di Meghan Markle: l’accusa è di pedopornografia

È stato arrestato dagli agenti dell’Fbi Thomas Markle, il padre di Meghan, dopo essere stato trovato in possesso di materiale pedopornografico. La notizia è stata diffusa dalla testata britannica Daily Mail, che ha citato una fonte ben informata dei fatti.

L’ottantaduenne è finito in manette mentre si trovava nella residenza per anziani Maravida Senior Living a Lakeland, dove si era trasferito dopo il suo ritorno negli Stati Uniti. Ex direttore della fotografia di Hollywood, il padre della duchessa di Sussex ha sempre negato ogni accusa.

Le 20 scatole di materiale pedopornografico trovate in Messico

La vicenda era finita al centro dell’attenzione internazionale dopo che un inviato del Daily Mail si era recato in un deposito in Messico affittato da Thomas Markle. Al suo interno, erano state rinvenute 20 scatole contenenti «libri riguardo alla pedofilia, riviste che mostrano bambini mentre vengono abusati sessualmente e fotografie di ragazze asiatiche che, in certi casi, sembrano molto giovani».

Le autorità messicane avevano sequestrato computer, chiavette usb, videocassette e altre prove da sottoporre alle analisi forensi. Un’altra indagine era stata aperta quando il fratello di Meghan, Thomas Markle Jr., aveva rinvenuto tra gli effetti personali della ex residenza di famiglia a Cebu, nelle Filippine, materiale sospetto di abusi sessuali su minori. Le autorità locali avevano confermato il ritrovamento di materiale esplicito raffigurante minorenni e le indagini sono ancora in corso.

Lo scandalo travolge anche Buckingham Palace

Uno scandalo di proporzioni enormi per la famiglia reale britannica, che già ha visto la sua reputazione macchiata dal coinvolgimento dell’ex principe Andrea in relazione al caso Epstein.

Ma non è tutto, perché, sempre secondo il Daily Mail, già a fine ottobre si erano diffuse delle voci riguardo un aumento della preoccupazione a Buckingham Palace, per un’indagine della polizia di Londra su una lettera che sarebbe arrivata alla residenza dei reali nel gennaio del 2019, in cui vi sarebbero delle «gravi affermazioni» proprio riguardo a Thomas Markle.