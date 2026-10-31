Uno scoop del Daily Mail ha gettato una pesante ombra su Thomas Markle, il padre della duchessa di Sussex Meghan. La testata inglese sostiene di aver trovato del materiale pedopornografico all’interno di un deposito affittato dal suocero del principe Harry, dopo che un suo inviato ha raggiunto Rosarito Beach in Messico per indagare sul suo passato.

Secondo il giornale, Markle aveva affittato quel deposito e lo aveva successivamente abbandonato. Ipotesi che sarebbe confermata da ricevute, stando alle quali l’uomo «aveva affittato lo spazio – di circa 1,5 per 3 metri – nel 2017, sei anni dopo il suo trasferimento a Rosarito, a circa 16 chilometri dal confine con gli Stati Uniti».

Libri, riviste e foto: cosa è stato trovato in Messico

Il Daily Mail ha affermato che «al nostro inviato è stato consentito l’accesso al deposito dopo che Markle ha smesso di pagare il canone di locazione negli ultimi due anni. Oltre al materiale illecito, che include riviste pubblicate in Asia contenenti materiale pedopornografico, sono stati rinvenuti ricordi di famiglia, fotografie e lettere».

Il giornale ha anche affermato di aver denunciato Thomas Markle all’Fbi, che ha aperto un’indagine. Nel dettaglio, all’interno del deposito sarebbero state rinvenute 20 scatole «libri riguardo alla pedofilia, riviste che mostrano bambini mentre vengono abusati sessualmente e fotografie di ragazze asiatiche che, in certi casi, sembrano molto giovani.

Anche Buckingham Palace finisce nella bufera

Uno scandalo di proporzioni enormi, dunque, che potrebbe investire anche Buckingham Palace. Sempre il Daily Mail, infatti, ha riferito di voci riguardo ad un aumento della preoccupazione nei corridoi del palazzo reale per un’indagine della polizia di Londra riguardo ad una lettera che sarebbe stata inviata alla residenza dei reali nel gennaio del 2019, in cui vi sarebbero delle «gravi affermazioni» riguardo a Thomas Markle.

Il padre di Meghan, al momento, si trova in Florida. La testata britannica ha riferito che l’ottantaduenne è stato fotografato oggi mentre veniva spostato in sedia a rotelle da una casa di cura verso un’altra struttura a Lakeland.