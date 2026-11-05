La Commissione elettorale centrale israeliana ha completato la verifica dei risultati delle elezioni svoltesi la settimana precedente, senza rilevare anomalie o elementi che facciano pensare a un’alterazione del voto. I controlli hanno riguardato i verbali di 9.069 seggi e, dove necessario, anche le schede e la documentazione, compresi i registri degli elettori.

Il presidente Isaac Herzog ha ricevuto i risultati dal presidente della Commissione, il giudice Solberg, dichiarando di confidare in un esame rigoroso e professionale dei sospetti di frode che coinvolgono il deputato Ayman Odeh, ex leader del partito Hadash, a maggioranza araba, e della Lista Unita dei partiti arabi. Il capo dello Shin Bet ha stimato in circa 32 milioni di dollari l’ammontare dei fondi legati ai presunti tentativi di interferenza straniera nelle elezioni, secondo quanto riferito da Channel 12 News.

Solberg ha avvertito che tentare di screditare i risultati è pericoloso. Nel clima di stallo seguito alle elezioni di ottobre, Herzog ha invitato i partiti a trovare un’intesa sugli impegni assunti in campagna elettorale, così da formare un governo ed evitare un nuovo voto. Ha avviato le consultazioni per raccogliere le raccomandazioni su chi incaricare di formare il governo e ha scelto di incontrare per primi i partiti con meno seggi, invertendo la prassi che prevedeva di partire dalla forza politica più grande. Il primo colloquio è stato con il Partito Sionista Religioso, seguito da Shas, Yisrael Beytenu e Zehut.

La destra conferma il sostegno a Netanyahu

Nella prima giornata, il Partito Sionista Religioso, Shas e Zehut hanno raccomandato Benjamin Netanyahu; Yisrael Beytenu ha indicato Gadi Eisenkot, leader di Yashar. La delegazione del partito di Bezalel Smotrich era composta da Orit Struck, Tzvika Mor e Itamar Eitam. I rappresentanti hanno annunciato il loro sostegno a Netanyahu e chiesto che le indagini sui sospetti brogli, condotte dallo Shin Bet e dalla polizia, proseguano senza ostacoli.

Durante il colloquio, Herzog ha contestato a Struck il rifiuto categorico del partito nei confronti dei partiti arabi. «Riteniamo che i partiti arabi non siano partecipanti legittimi al processo elettorale, non perché siano arabi, ma perché hanno posizioni nazionaliste contro lo Stato d’Israele, perché per loro la creazione stessa dello Stato è Nakba, una catastrofe», ha detto il ministro.

«Come si fa a distinguere tra razzismo e quello che sta dicendo?», ha chiesto Herzog, osservando che il secondo candidato della lista di Ra’am, Yoav Segalovitz, è ebreo ed è stato comandante di polizia. I rappresentanti del partito hanno inoltre ripreso le accuse di brogli elettorali, parlando di un tentativo di «presa dello Stato dall’interno utilizzando le istituzioni democratiche». Herzog ha definito estremamente pericoloso sostenere che un’altra parte stia conducendo una rivolta dall’interno e ha giudicato l’accusa una generalizzazione.

Intanto, dieci associazioni civiche apartitiche hanno convocato una manifestazione davanti alla residenza di Herzog a Gerusalemme, chiedendo a Netanyahu ed Eisenkot di formare un governo di unità nazionale basato su obiettivi condivisi in materia di sicurezza, servizio militare e istruzione. Gli organizzatori hanno invitato gli altri partiti disposti a rispettare questi principi e hanno esortato i due leader ad assumersi insieme la responsabilità del futuro del Paese, indicando l’unità come alternativa a un governo di minoranza o a nuove elezioni. Un governo di unità che escluda i partiti arabi è stato presentato dai promotori come una possibilità concreta, subordinata alla capacità di Netanyahu ed Eisenkot di superare le divergenze e ottenere una maggioranza.

Lapid esclude un governo di unità con Netanyahu

Il dibattito politico si è acceso ulteriormente dopo le dichiarazioni di Yair Lapid e Yair Golan. Lapid, capo dell’opposizione, ha scritto su X che le osservazioni pronunciate la sera precedente da Zini, capo dello Shin Bet, e i risultati elettorali delle elezioni negli Stati Uniti avrebbero escluso, di fatto, la possibilità di un governo di unità nazionale guidato da Netanyahu. Secondo Lapid, la permanenza dell’attuale premier alla guida del governo metterebbe a rischio la sicurezza, indebolirebbe la democrazia e danneggerebbe la posizione internazionale di Israele.

Anche Golan, leader del partito I Democratici, ha collegato il voto americano alla figura di Netanyahu, sostenendo che i risultati mostrino quanto il premier sia diventato divisivo tra Democratici e Repubblicani. Ha avvertito che la permanenza al potere di Bibi e Ben-Gvir potrebbe esporre Israele a sanzioni e isolamento internazionale, oltre a provocare uno scontro con gli Stati Uniti, definiti il più importante alleato del Paese. Golan ha chiesto la formazione immediata di un governo che recuperi il prestigio internazionale di Israele, promuova accordi strategici di lungo periodo e garantisca la sicurezza. Ha descritto la scelta come un bivio tra un Israele che, sotto Netanyahu, rischierebbe di diventare una «Super Sparta», isolata e arretrata, e un Paese forte, progressista, libero e sicuro. A suo giudizio, Netanyahu ha perso le elezioni ed è pericoloso per Israele: occorre quindi formare senza indugio un governo di cambiamento.

Ra’am sostiene Eisenkot e cambia gli equilibri

Nella serata di ieri il partito arabo israeliano Ra’am Ra’am ha reso noto che sosterrà Gadi Eisenkot nelle consultazioni con il presidente Herzog. Con gli otto seggi di Ra’am, Eisenkot può contare su 56 parlamentari, contro i 53 di Netanyahu. La Lista Comune, che dispone di altri 11 seggi, potrebbe astenersi. Il vantaggio renderebbe Eisenkot il probabile primo incaricato di formare il governo. Avrà fino a 42 giorni per costruire una coalizione e ogni scenario è aperto.