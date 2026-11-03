Difesa e centrali nucleari: Seul e Ankara rinnovano l’intesa

Turchia e Corea del Sud rafforzeranno la loro cooperazione in settori strategici, in particolare la difesa e quello delle centrali nucleari. È questo l’annuncio fatto dal leader di Seul Lee Jae Myung, dopo l’intesa raggiunta con il presidente Recep Tayyip Erdogan, oggi in visita nel Paese asiatico per la prima volta dal 2018.

Secondo quanto riportato dall’agenzia stampa sudcoreana Yonhap, i due hanno raggiunto l’intesa durante il vertice tenutosi nella capitale coreana, che ha fatto seguito ai colloqui avuti ad Ankara nel novembre del 2025.

«Oggi, il presidente Erdogan e io abbiamo concordato di ampliare gli orizzonti della cooperazione bilaterale, basandoci sulla profonda amicizia e sulla fiducia cementate nel sangue», ha dichiarato Lee durante una conferenza stampa congiunta, facendo riferimento al contributo delle truppe turche durante la guerra di Corea (1950-1953).

Il progetto della centrale nucleare turca

Il leader di Seul ha sottolineato in particolare il progresso «senza intoppi» della cooperazione relativa al progetto turco per la costruzione di una centrale nucleare a Sinop, nell’omonima provincia che si affaccia sul Mar Nero, a cui il Paese asiatico vuole partecipare.

A questo proposito, la società statale Korea Electric Power Corp e la Turkiye Nuclear Energy Company hanno firmato un protocollo d’intesa per la collaborazione al progetto e hanno già avviato uno studio di fattibilità preliminare. Lee ha anche annunciato un accordo sulla cooperazione finanziaria, per facilitare il sostegno economico alle aziende sudcoreane che vorranno aggiudicarsi il progetto.

La difesa come pilastro della cooperazione tra Seul e Ankara

Per quanto riguarda l’industria della difesa, Lee ed Erdogan hanno concordato di estendere la collaborazione alla produzione e allo scambio tecnologico con l’obiettivo, tra gli altri, di penetrate in Paesi terzi. Questa intesa poggia sulla base della cooperazione già in atto nel settore dei carri armati e delle unità navali.

Il leader di Seul ha anche indicato biotecnologie, risorse naturali, energia e intelligenza artificiale come ambiti nei quali la cooperazione con la Turchia verrà rafforzata.

Erdogan ha aggiunto che le due nazioni si sono poste l’obiettivo di accresce l’interscambio commerciale fino a raggiungere la cifra di 15 miliardi di dollari, partendo proprio dall’industria della difesa che il presidente turco ha definito come «pilastro» della partnership strategica con la Corea del Sud.