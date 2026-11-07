Terrore a Cracovia, un polacco di 25 anni spara sulla folla: cinque morti e dieci feriti

Terrore a Cracovia, dove un 25enne polacco ha sparato sulla folla da un’auto nella piazza del Mercato principale, uccidendo cinque persone e ferendone altre dieci. L’attentatore è stato colpito dagli agenti di polizia ed è stato trasportato in ospedale. Secondo le autorità locali, avrebbe agito da solo.

La sparatoria è iniziata attorno alle 15:00 locali, quando il sospettato ha raggiunto la piazza principale della città, Rynek Glowny, a bordo di una Subaru nera senza targa e ha aperto il fuoco con un fucile semiautomatico AR-15. Secondo quanto riferito, indossava una divisa mimetica.

L’aggressore è stato raggiunto dai colpi sparati dalla polizia nei pressi dell’incrocio tra le vie Stradomska e Dietla, per poi essere trasportato in un ospedale di Cracovia, dove è sottoposto a manovre di rianimazione. Restano ancora sconosciuti i motivi dell’attacco.

Le autorità hanno invitato i residenti e i turisti a non recarsi nella piazza del Mercato e hanno comunicato a chiunque si trovi in zona di spostarsi in un luogo sicuro.