Pillole di galateo | Cum grano salis

Cuciniamo insieme | Il risotto di montagna
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Cuciniamo insieme | Il risotto di montagna

L’autunno s’avanza e c’è desiderio di un piatto caldo, profumato, digeribile che abbia le morbidezze dell’intimità gastronomica a cui il foliage, le castagne, il profumo dei funghi inducono. Ecco che attingendo a una linea di cucina che s’inerpica con i…

Caso Ramy, è scontro sulla dinamica
Cronaca

Caso Ramy, è scontro sulla dinamica

Aperta ieri l’udienza preliminare per la morte del giovane egiziano dopo l’inseguimento al Corvetto: sette carabinieri alla sbarra. I pm chiedono un nuovo incidente probatorio.