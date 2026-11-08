Pillole di galateo | Cum grano salis

Da non perdere
Cuciniamo insieme | Il risotto di montagna
L’autunno s’avanza e c’è desiderio di un piatto caldo, profumato, digeribile che abbia le morbidezze dell’intimità gastronomica a cui il foliage, le castagne, il profumo dei funghi inducono. Ecco che attingendo a una linea di cucina che s’inerpica con i…
Falsi allarmi bomba, passeggeri a Fiumicino: «Non siamo preoccupati»
Nonostante i nuovi voli dirottati in Europa per minacce poi rivelatesi infondate, i viaggiatori non intendono rinunciare alle vacanze: «Abbiamo fiducia nei controlli di polizia».
Tajani nel mirino degli hacker: messa una taglia sulle sue informazioni personali
Nel mirino del gruppo «Noname057(16)» 18 persone tra italiani e stranieri. Colpita da un cyberattacco anche la Galleria del Brennero.
Caso Ramy, è scontro sulla dinamica
Aperta ieri l’udienza preliminare per la morte del giovane egiziano dopo l’inseguimento al Corvetto: sette carabinieri alla sbarra. I pm chiedono un nuovo incidente probatorio.
Professione: violento. Con Aska vandalo del G8
Torino, fra i 16 indagati per gli scontri post sgombero c’è Monai, 55 anni: nel 2001 a Genova lanciò una trave verso i carabinieri.
Paolo Tomelleri: «Milano ti voglio bene, ma hai perso lo swing»
Paolo Tomelleri, clarinettista e colonna del jazz italiano, racconta le sue avventure con Jannacci, Gaber, Tenco e Celentano. E i suoi grandi amori musicali, da Benny Goodman a Tony Scott. Appuntamento a Bollate jazz il 12 novembre per ricordare Paolo…
Torino si prepara a nuove manifestazioni: sequestrati quasi 200 chili di petardi illegali
Il materiale è stato trovato in casa e nella cantina di un quarantaquattrenne italiano. L'uomo è stato denunciato.