Paolo Tomelleri: «Milano ti voglio bene, ma hai perso lo swing»

Paolo Tomelleri, clarinettista e colonna del jazz italiano, racconta le sue avventure con Jannacci, Gaber, Tenco e Celentano. E i suoi grandi amori musicali, da Benny Goodman a Tony Scott. Appuntamento a Bollate jazz il 12 novembre per ricordare Paolo Nizzola.