Paolo Tomelleri: «Milano ti voglio bene, ma hai perso lo swing»

Paolo Tomelleri, clarinettista e colonna del jazz italiano, racconta le sue avventure con Jannacci, Gaber, Tenco e Celentano. E i suoi grandi amori musicali, da Benny Goodman a Tony Scott. Appuntamento a Bollate jazz il 12 novembre per ricordare Paolo Nizzola.
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Villa Pamphili, ergastolo per Kaufmann: «Freddo, lucido, manipolatore»
La Prima Corte d’Assise di Roma condanna Francis Kaufmann all’ergastolo con tre anni di isolamento diurno per l’uccisione della compagna Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda. La Procura aveva chiesto la stessa pena, mentre la difesa aveva invocato l’assoluzione.