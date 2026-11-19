Una valigetta che conterrebbe i codici nucleari russi è stata mostrata pubblicamente a Shenzhen, dove i leader mondiali sono riuniti per il vertice regionale dell’Apec. A trasportarla era un collaboratore del presidente Vladimir Putin, secondo quanto riferito dalla Cnn sulla base di un filmato diffuso dai media statali russi.

La comparsa del dispositivo rappresenta un’insolita dimostrazione pubblica delle capacità atomiche di Mosca alla vigilia dello storico incontro trilaterale tra Putin, il presidente cinese Xi Jinping e quello statunitense Donald Trump, un vertice senza precedenti tra i capi di Stato delle tre principali potenze nucleari.