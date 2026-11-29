Può essere un ottimo piatto unico, oppure accompagnare un corposo aperitivo, ma è l’ennesima dimostrazione della versatilità della zucca in cucina. L’abbiamo accompagnata con uno dei suoi “amici” migliori: un formaggio cremoso e appena piccante per bilanciare la soavità della regina dell’orto di autunno. La ricetta è semplice, richiede solo un po’ di pazienza. Il risultato spettacolare agli occhi, ottimo al palato.

Ingredienti

Circa 1,5 kg di zucca (da sbucciare; se la comprate già sporzionata ne bastano 800 gr), un uovo, 200 gr di Gorgonzola dolce o altro formaggio cremoso (ad esempio un Taleggio o un Brie), 120 gr di pancetta, 100 gr di Parmigiano Reggiano o Grana Padano, due confezioni di pasta brisé, un uovo, un paio di rametti di rosmarino e di salvia, 4 o 5 cucchiai di olio extravergine, sale, pepe e noce moscata q.b.

Procedimento

Sbucciate la zucca, privatela dei semi, e tagliatela a cubetti non troppo grossi. In una padella ampia scaldate rosmarino e salvia in olio extravergine di oliva e fate sudare la pancetta – potete comprarla a cubetti oppure a fetta unica e tagliarla quadrotti – a fuoco moderato.

Quando il grasso della pancetta è diventato trasparente aggiungete la zucca, fatela stufare, correggete di sale, pepe e abbondante noce moscata. Quando vedete che la zucca è morbida spegnete il fuoco e fate raffreddare dopo aver eliminato rosmarino e salvia.

Sbattete l’uovo. Ora in una ciotola amalgamante la zucca con il Gorgonzola ridotto a cubetti e l’altro formaggio grattugiato. Lavoratelo bene con le mani in modo da ottenere un impasto omogeneo, ma ancora un po’ grossolano a cui aggiungerete metà dell’uovo sbattuto. Ora sulla placca da forno sistemate con la carta forno il primo disco di pasta brisé.

Nel secondo con un coppa pasta fate un foro al centro e poi a raggera partendo a un centimetro dal foro centrale praticate otto tagli che però non devono incidere il bordo della pasta: lasciate anche sul bordo esterno un centimetro.

Ora, sul primo disco disponete l’impasto di zucca lasciando circa un centimetro sul bordo lungo tutta la circonferenza. Sovrapponete all’impasto il secondo disco avendo cura che il foro sia proprio centrale.

Pizzicate i tagli unendo i due bordi a mo’ di fiocchetto: lo otterrete unendo a due a due i lati dei tagli. Pennellate con l’uovo residuo e infornate a 190 gradi per circa 30 minuti.

Coprite con la carta alluminio la superfice della torta in modo che non si bruci troppo e proseguite la cottura per circa altri dieci minuti. Servite la torta tiepida.

Come fa divertire i bambini

Date a loro il compito di disporre l’impasto di zucca sulla pasta brisé.

Abbinamento

Scegliete dei vini semi-aromatici: un Sauvignon del Collio, un Muller Thurgau della val di Cembra, una Malvasia del Carso o Puntinata. Volendo potete esplorare anche un Sangiovese vinificato in bianco o i bianchi siciliani: Grillo e Catarratto.