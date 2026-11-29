In una nuova puntata delle Pillole di galateo, Carlo Cambi e Petra Carsetti affrontano le regole del dress code nelle occasioni formali, soffermandosi su due capi iconici: le gonne per lei e le camicie per lui.

Per quanto riguarda il guardaroba femminile, il bon ton stabilisce che la lunghezza della gonna debba essere rigorosamente al ginocchio – mai sopra – scendendo sotto il ginocchio dopo i quarant’anni e diventando lunga nelle serate di gala, abbinata a un tacco proporzionato all’occasione.

Sul fronte maschile, l’attenzione si concentra sul colletto della camicia: nelle situazioni formali sono ammessi esclusivamente il collo all’italiana e quello alla francese, mentre vanno evitati modelli casual come il button-down e il collo alla coreana. Infine, un richiamo allo smoking: non va mai indossato ai matrimoni e richiede il colletto specifico per il papillon, rigorosamente annodato a mano.