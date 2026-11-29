«Che questo tempo che ci conduce al Natale sia un tempo in cui si compiano passi concreti di pacificazione». È l’appello lanciato da Papa Leone XIV durante l’Angelus recitato oggi in piazza San Pietro, nella prima domenica di Avvento. Affacciato dalla finestra della biblioteca del Palazzo Apostolico, davanti a una folla di fedeli, il Pontefice ha rivolto un pensiero alle popolazioni che vivono nelle aree di guerra, chiedendo che possano ricevere gli aiuti umanitari necessari. Un richiamo alla pace e alla solidarietà in vista delle festività natalizie.