Trump riporta Huang alla guida di Nvidia, Wall Street brinda e il Journal parla di capitalismo di Stato. I democratici vincono e litigano.
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Belpietro: «Il caso De Gennaro e il disastro della giustizia»
Un servitore dello Stato divorato da quello stesso Stato che ha difeso per decenni. Maurizio Belpietro ricostruisce la parabola di Gianni De Gennaro, dalla nascita della Dia con Falcone fino ai vertici di Polizia e servizi segreti, per spiegare perché…
Pesticidi, protesta davanti al Parlamento Ue: «Coltiviamo la terra, non il cancro»
Centinaia di persone in piazza a Strasburgo davanti al Parlamento europeo per protestare contro il pacchetto legislativo «Omnibus X», che punta a modificare le norme europee sui pesticidi.
Migranti, nuovi sbarchi alle Canarie: El Hierro dichiara l’emergenza
Nuovi arrivi di migranti alle Canarie: le immagini dei soccorsi a El Hierro, dove le autorità hanno dichiarato lo stato di emergenza dopo l'arrivo di migliaia di persone.
Trump: «Chiederò la pena di morte per assassini di bambini e stupratori»
Donald Trump annuncia una stretta sulla pena di morte: il presidente americano ordinerà al Dipartimento di Giustizia di chiederla per gli assassini di bambini, gli stupratori e i trafficanti di esseri umani che uccidono le loro vittime.
Milano, rubano auto di lusso in centro: 2 arresti
Avevano allestito un laboratorio tecnologico in zona Bovisasca per clonare e riciclare veicoli. Le auto rubate avevano un valore complessivo di oltre 300mila euro.
Canarie, quasi 300 migranti sbarcati sull’isola di El Hierro
Tra le persone arrivate sull’isola spagnola ci sono anche donne e bambini. A intervenire i servizi di salvataggio marittimo.
Pillole di galateo di Petra e Carlo | Il rapporto con i camerieri
Alzare il calice mentre versano il vino o dire «grazie» a ogni portata? Al ristorante, a volte, la troppa gentilezza rompe i codici della sala. In questo nuovo appuntamento con «Le pillole di Galateo di Petra e Carlo», esploriamo il…