Francia, proteste degli studenti a Rennes: la polizia usa un idrante

Continuano le proteste studentesche in Francia. A Rennes, le forze dell’ordine hanno impiegato un veicolo dotato di idrante per spegnere i roghi appiccati ai cassonetti e disperdere i giovani nei pressi del liceo Chateaubriand. La polizia è intervenuta anche al liceo Émile Zola.