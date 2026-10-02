Francia, proteste degli studenti a Rennes: la polizia usa un idrante

Continuano le proteste studentesche in Francia. A Rennes, le forze dell’ordine hanno impiegato un veicolo dotato di idrante per spegnere i roghi appiccati ai cassonetti e disperdere i giovani nei pressi del liceo Chateaubriand. La polizia è intervenuta anche al liceo Émile Zola.
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