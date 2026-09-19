Cile, il deserto di Atacama fiorisce grazie a El Niño

Il fenomeno meteorologico El Niño ha portato piogge in alcune zone del deserto di Atacama, in Cile, innescando la fioritura di numerose piante in una delle regioni più aride del pianeta.
L’esplosione di colori ha attirato visitatori e fotografi, giunti nell’area per documentare questa particolare trasformazione stagionale.
«Sebbene esistano diversi deserti che fioriscono quando piove, l’estensione geografica e la varietà delle specie presenti qui sono uniche», spiega il biologo César Pizarro Gacitua.