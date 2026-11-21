Brian Jagde, il tenore newyorchese che interpreterà Otello alla Prima del Teatro alla Scala di Milano del 7 dicembre, svela la psicologia del personaggio, attingendo alla musica del capolavoro di Giuseppe Verdi e al libretto di Arrigo Boito. Senza dimenticare William Shakespeare.
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Durante il corteo dello sciopero generale, due giovani si sono seduti sulla scalinata del ministero dell'Istruzione per cercare di fermare le contestazioni contro gli agenti.
La Russia con la valigetta dei codici nucleari a Shenzhen
Un aiutante di Putin è stato ripreso mentre trasportava il dispositivoInsolita esibizione pubblica dell'arsenale strategico di Mosca alla vigilia dello storico vertice trilaterale con Xi e Trump.
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«Lavorare insieme per affrontare le sfide globali»Al tavolo con Putin e Trump, il leader di Pechino rilancia la cooperazione tra le tre superpotenze.
Brugherio, presa la banda della «marmotta»: assalto esplosivo al Postamat, 4 misure cautelari
I carabinieri hanno individuato tre uomini e una donna, ritenuti gravemente indiziati del colpo del 21 dicembre 2025. L’esplosione aveva fruttato 4.340 euro, ma distrutto banconote per oltre 22.600 euro.
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Il caso Nvidia scuote la Casa Bianca, Trump vola a Shenzhen da Xi e Putin e l’America resta a terra.
Crosetto: «I colossi dei social devono rispondere delle manipolazioni»
Il ministro della Difesa alla Camera: «Sono più potenti degli Stati». Chiede regole più incisive e una risposta comune con gli alleati per contrastare condizionamenti e raccolta dei dati, soprattutto dei minori.