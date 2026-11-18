Il caso Nvidia scuote la Casa Bianca, Trump vola a Shenzhen da Xi e Putin e l’America resta a terra.
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Trump, Putin e Xi a Shenzhen: abbracci e strette di mano al vertice Apec
Il presidente cinese ha accolto personalmente Trump all’aeroporto con un gesto insolito per il protocollo diplomatico di Pechino. Cordiale anche il primo incontro tra il leader americano e Putin dall’agosto 2025. Domani il trilaterale, con Ucraina e Iran al centro dei colloqui.
UniCredit-Commerzbank, Tajani: «Buona notizia, è un segnale per il mercato unico europeo»
Il ministro degli Esteri commenta l’acquisizione in un punto stampa a margine del Consiglio Affari Esteri di Bruxelles.
Fentanyl, secondo furto a Roma: sparite altre 50 fiale da una clinica
Dopo le 80 fiale sparite a giugno dall’ospedale Israelitico, un nuovo furto scuote la sanità romana: altre 50 confezioni di fentanyl sono scomparse dalla farmacia di una clinica privata a Pietralata. I carabinieri indagano per ricostruire le modalità del colpo e individuare la destinazione dell’oppioide.
Il Papa: «Dopo il voto negli Stati Uniti mi aspetto meno guerre e più dialogo»
Sul volo di ritorno dal Perù, Leone XIV parla anche dell’ipotesi di dimissioni preventive in caso di impedimento: «Per adesso non ne vedo il bisogno, grazie a Dio».
Fidanza: «Antifa e islamisti puntano a distruggere la nostra società»
Il capodelegazione di Fratelli d’Italia-Ecr al Parlamento europeo lo ha dichiarato a Bruxelles, a margine della conferenza «Il patto del caos. Antifa e islamisti nemici dell’Europa».
Revolut, amministrazione giudiziaria per la filiale italiana: «Agevolato il riciclaggio»
Il provvedimento del Tribunale di Milano su richiesta del pm Storari. Nell’inchiesta della Gdf contestati rapporti con soggetti indagati o condannati anche per reati aggravati dal metodo mafioso. Al centro operazioni per 76,5 milioni di euro.
Nuova ondata di mailbombing: «Esplosione tra 40 minuti». Le scuole non evacuano
Il nuovo messaggio minatorio è firmato M.A., che ricorda Mikhail Andropov, il soggetto dietro agli attacchi precedenti. Nella mail si parla di una miscela tossica mescolata nel cibo delle mense.