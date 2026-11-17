Il direttore Maurizio Belpietro critica duramente i numeri della sinistra sulla patrimoniale, denunciando proposte fantasiose e propagandistiche.

I conti non tornano: dalle stime sballate di Landini su mezzo milione di ricchi al piano irrealizzabile di Avs da 15 miliardi, fino alla giravolta del Pd che oggi vuole tassare i patrimoni oltre i 100 milioni dopo averli attirati con la flat tax. Per il direttore, l’unico risultato sarà la fuga dei capitali, colpendo ancora quel 6,2% di italiani che già paga il 41% dell’Irpef.

Sul fronte internazionale, si dichiara contrario al continuo invio di fondi all’Ucraina, ritenendo che sottragga risorse alla crescita europea e alle fasce popolari. Commentando infine la manovra economica, evidenzia come i vincoli di bilancio e il peso del Superbonus frenino gli aiuti a famiglie e imprese, auspicando tagli alla spesa pubblica e meno tasse per chi le paga.