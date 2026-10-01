Maurizio Belpietro: «Garlasco e il fallimento della giustizia»

Maurizio Belpietro affronta il caso Garlasco per denunciare le debolezze strutturali della giustizia italiana. Dalle perizie scientifiche lacunose sui pedali della bicicletta alle ricostruzioni orarie prive di movente, la vicenda di Alberto Stasi diventa il simbolo del tramonto dell’infallibilità dei RIS.

Belpietro allarga lo sguardo agli storici errori giudiziari che colpiscono cittadini inermi, mettendo in luce i doppi pesi della politica nel difendere le procure. Un lucido atto d’accusa che impone una riflessione profonda sulla necessità di un sistema giudiziario trasparente e davvero responsabile.

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