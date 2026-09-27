Cuciniamo insieme | Cipolline in agrodolce

Ci sono delle ricette che spariscono col tempo e che invece per secoli hanno ornato le nostre tavole anche nelle occasioni solenni. E rinnovellano – se le proponiamo – sapori che appiano dimenticati, ma che una volta degustati fanno l’effetto madeleine di Proust. E’ il caso dell’agrodolce o del dolce e forte come si diceva un tempo (tra l’altro il cinghiale il dolce e forte, ricetta invernale, è semplicemente lussuria gastronomica!). Così tiriamo fuori dal quadernetto di casa queste cipolline in agrodolce. Potete acconciarle in anticipo che è cosa buona e giusta perché s’insaporiscono meglio. Potete servirle tiepide, ma anche a temperatura ambiente come antipasto, come accompagno di aperitivi, come contorno perfetto di piatti di carne e d’uova.

Ingredienti

500 gr di cipolline bianche borettane (noi abbiamo quelle di Cannara che sono ottime), due foglie di alloro, 50 gr di miele, 40 gr di burro di primo affioramento, 50 gr di aceto balsamico di Modena, sale, pepe e olio extravergine di oliva q.b.

Preparazione

Mondate e lavate le cipolline, fatele cuocere per 5 minuti dalla presa del bollore in una pentola dove avrete messo acqua leggermente salata e le due foglie di alloro. Nel frattempo in una padella fate fondere il burro con un po’ di olio extravergine di oliva e stemperate a fiamma molto bassa il miele in modo che si sciolga. Trasferite le borettane in padella a fatele ben amalgamare al miele. Trascorsi tre/quattro minuti quando vedete che il miele schiuma irrorate con l’aceto balsamico, aggiustate di pepe e sale e il piatto è pronto.

Come far divertire i bambini

Date a loro il compito di far caramellare le cipolline nel miele.

Abbinamento

Abbiamo scelto un rosso friulano di carattere agreste il Refosco dal Peduncolo Rosso. Ottimo abbinamento con la Lacrima di Morro d’Alba marchigiana, col Perricone siciliano o un Cirò rosso calabrese giovane.