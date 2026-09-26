Paragone: «Sui Cpr la sinistra difende i balordi»

La sinistra neoliberista ha un disegno chiaro: disarticolare la sovranità, l’identità e i confini degli Stati per sottometterli al vincolo finanziario. Sfruttando due leve, l’immigrazione incontrollata dal basso e la trappola del debito dall’alto, le Nazioni rischiano di trasformarsi nella “Bad Company” di un’Europa priva di radici e di Costituzione.

Dalla difesa dei Cpr al valore della scuola italiana, il rifiuto di tutelare la propria comunità smaschera il cortocircuito di un’ideologia globalista ormai del tutto fuori controllo.