Belpietro: «I veri discriminati sono gli italiani»

Maurizio Belpietro analizza i temi più caldi dell’attualità politica e sociale, a partire dalla proposta di porre un tetto agli alunni stranieri nelle classi e al divieto del burqa. Il Direttore smonta le accuse di discriminazione mosse da Roberto Speranza e dalla sinistra, evidenziando le evidenti contraddizioni con la gestione delle restrizioni scolastiche nell’era Covid.
Maurizio Belpietro, poi, approfondisce la vicenda della professoressa accoltellata a Roma, colpevolizzata da certi media per le sue opinioni politiche anziché essere tutelata come vittima ed esamina le ragioni profonde dell’avanzata dell’AfD in Germania, spinta dall’esasperazione dei cittadini per i costi del green deal, dell’energia e dell’immigrazione incontrollata. In chiusura, un’analisi sul conflitto in Ucraina, caratterizzato dal crescente scetticismo dell’opinione pubblica, dall’assenza di una strategia di pace e dagli scandali di corruzione sui fondi inviati a Kiev.