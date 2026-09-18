Gianluigi Paragone: «Via il bollo e basta diktat dall’Europa»

L’abolizione del bollo auto per le medie e piccole cilindrate è un primo segnale concreto per dare immediato respiro alle famiglie e al ceto medio. Come evidenzia Gianluigi Paragone, ridurre il carico fiscale è sempre un’ottima notizia, ma il governo ora deve «prenderci gusto» e proseguire su questa strada cancellando anche altri balzelli ideologici nati sulle direttive europee, a partire da sugar tax e plastic tax.



Paragone, inoltre, smonta la reazione della sinistra, accusata di puntare unicamente a nuove patrimoniali, e mette nel mirino le politiche dell’Unione Europea.

L’Ue guidata da Ursula von der Leyen viene descritta come un’istituzione priva di reale mandato popolare, forte soltanto nel ricatto sui fondi e nell’imposizione di un’ideologia green scollegata dalle reali necessità economiche di cittadini e imprese.