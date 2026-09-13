Pillole di galateo di Petra e Carlo

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Da non perdere
Cuciniamo insieme | Risotto con barbabietola, mascarpone e noci
Piove, non fa freddo, ma profumi e desideri autunnali cominciano a bussare ai nostri sensi. Così abbiamo deciso di portare in tavola un ortaggio che segna questo passaggio di stagione: la barbabietola o rapa rossa.
New York, inaugurata a Times Square una statua di Charlie Kirk
Il politico e attivista conservatore statunitense fu ucciso il 10 settembre 2025 in un campus universitario nello Utah. I sostenitori: «Non possono ucciderci tutti».
Campi Flegrei, la protesta degli sfollati del terremoto
A Napoli la protesta delle famiglie ancora fuori casa per l’inagibilità degli immobili. Consegnata a Mattarella una lettera-appello: «Presidente, Pozzuoli esiste ancora».
In 10 per ammanettare un migrante in escandescenza
L'episodio è avvenuto oggi a Milano in via Vittor Pisani, vicino alla Stazione Centrale. Necessario l'intervento di 10 uomini delle Forze dell'Ordine per immobilizzare il migrante, che dava in escandescenza tra i passanti.
Bonino, la donna che trasformò l’aborto in una bandiera
Emma Bonino si è spenta oggi a Roma all'età di 78 anni.
Ecuador, sequestrate quattro tonnellate di droga in un blitz
Il ministro dell’Interno John Reimberg: «Intercettate cinque imbarcazioni e fermate quattro persone». Sequestrati anche fucili e munizioni.