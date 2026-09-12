Treno deragliato in Francia, la polizia segue la pista del sabotaggio

La polizia francese privilegia la pista del sabotaggio nel grave incidente ferroviario avvenuto ieri sera nel nord della Francia, quando un treno con 180 passeggeri, in viaggio fra Caen e Rouen, è deragliato. I feriti sono 44, mentre una donna è in gravi condizioni.

L’ipotesi di un atto premeditato per provocare l’incidente era emersa già subito dopo il deragliamento. Da ieri sera circola sui social una fotografia che mostra un lungo pezzo di binario sezionato e appoggiato fra le rotaie. Il pezzo di metallo sarebbe stato posato sui binari, provocando il deragliamento del treno.

Secondo le ricostruzioni, che ora la polizia considera più credibili, l’incidente è avvenuto intorno alle 19.45, mentre il convoglio procedeva a 140 chilometri orari e ha urtato un oggetto metallico presente sui binari. In quel momento il treno si trovava tra Tourville ed Elbeuf-Saint-Aubin, all’altezza del comune di Cléon.