In 10 per ammanettare un migrante in escandescenza

L’episodio è avvenuto oggi a Milano in via Vittor Pisani, vicino alla Stazione Centrale. Necessario l’intervento di 10 uomini delle Forze dell’Ordine per immobilizzare il migrante, che dava in escandescenza tra i passanti.
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