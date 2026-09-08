Sassarese, 4 arresti a 1 anno dell’omicidio del volontario 118

Quattro persone sono state arrestate oggi all’alba dai carabinieri nel Sulcis Iglesiente per l’omicidio di Marco Pusceddu, il volontario del 118 ucciso il 7 agosto 2025 a Buddusò, nel Sassarese.

Pusceddu fu colpito con quattro colpi di pistola al petto mentre si trovava nella sede dell’associazione Intervol.

I militari del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Sassari, della Compagnia di Ozieri e della Compagnia di Iglesias, con il supporto dello Squadrone eliportato «Cacciatori Sardegna», del Nucleo cinofili di Abbasanta e dell’11° Nucleo elicotteri carabinieri di Elmas, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Sassari su richiesta della Procura.

I quattro arrestati sono ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di omicidio volontario premeditato in concorso e detenzione e porto illegale di armi.