Cuciniamo insieme | Risotto con barbabietola, mascarpone e noci

Piove, non fa freddo, ma profumi e desideri autunnali cominciano a bussare ai nostri sensi. Così abbiamo deciso di portare in tavola un ortaggio che segna questo passaggio di stagione: la barbabietola o rapa rossa.

E’ un concentrato di salute, ottima anche in carpaccio con olio, limone e qualche erba aromatica, con un po’ di ricotta, perfetta per farne una crema. Noi l’abbiamo sposata con un altro prodotto che annuncia l’autunno: il riso che ora va in raccolta.

Ingredienti

360 gr di riso italiano (Carnaroli, Arborio, Sant’Andrea), 150 gr di rape rosse, due cipolle, una carota, due coste di sedano, un mazzetto di salvia, 130 gr di Parmigiano Reggiano o Grana Padano, 100 gr di mascarpone, 4 o 5 noci, un peperoncino, mezzo bicchiere di vino bianco, sale e olio extravergine di oliva q.b.

Preparazione

Con una cipolla, la carota e il sedano preparate un brodo vegetale. Lessate le rape rosse dopo averle mondate e passandole al mixer con un mestolo di brodo vegetale salando appena fatene una purea che terrete da parte. Fate soffriggere in olio extravergine in una casseruola l’altra cipolla tritata finissima, il peperoncino tritato, il rametto di salvia. Quando la cipolla è imbiondita fate tostare nel soffritto il riso, sfumate col vino bianco e continuate la cottura fino a tre quarti del tempo sempre bagnando a poco a poco col brodo vegetale. Sgusciate le noci e tritate grossolanamente i gherigli. A tre quarti di cottura del riso aggiungete la purea di rapa rossa, tre quarti del formaggio grattugiato e aggiustate di sale eliminando la salvia. Portate a cottura togliendo dal fuoco un minuto prima. Fuori fuoco mantecate con il mascarpone e il formaggio residuo guarnendo con la granella di noci.

Come far divertire i bambini

Fate fare a loro la purea di rapa rossa.

Abbinamento

Il massimo per noi è il Traminer Aromatico, vanno benissimo anche Silvaner, Muller Thurgau o Riesling Renano.