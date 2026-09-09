FrontPage | Trump, il conto del midterm

I giovani socialisti, i dazi e il lavoro. Bessent e Warsh si dividono su debito, tassi e inflazione USA.
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Ecuador, sequestrate quattro tonnellate di droga in un blitz
Il ministro dell’Interno John Reimberg: «Intercettate cinque imbarcazioni e fermate quattro persone». Sequestrati anche fucili e munizioni.
Russia-Corea del Nord, inaugurato il ponte al confine tra i due Paesi
Il nuovo collegamento attraversa il fiume Tumannaya. Mishustin: «Darà impulso allo sviluppo dei legami commerciali, economici e tecnologici».
Belgrado, folla per i funerali di Ratko Mladic
L’ex capo militare dei serbi di Bosnia, condannato all’Aia per genocidio e crimini di guerra, è stato omaggiato da una folla in una chiesa di Belgrado prima del funerale
Ranucci, il difensore di Lavitola: «Al Riesame dichiarazioni in videocollegamento»
Oggi l’udienza al tribunale di Roma: l’avvocato Sergio Cola annuncia dichiarazioni spontanee di Lavitola e una memoria difensiva di 72 pagine
Pillole di galateo di Petra e Carlo
Rispetto, gentilezza e resilienza
Cuciniamo insieme | Hamburger di melanzane
Le melanzane ci tengono attaccati all’idea, ai profumi e ai sapori dell’estate. Ecco una ricettina semplice semplice quasi vegetariana che ci consente di valorizzare il gusto di questo “misterioso” frutto dell’orto sol che si pensi che tra tutte le solanacee…
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Lunga 28 chilometri, la chiazza oleosa è arrivata fino alla Darsena: vigili del fuoco al lavoro per tutta la notte per contenerla.