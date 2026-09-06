Pillole di galateo di Petra e Carlo

Rispetto, gentilezza e resilienza
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Cuciniamo insieme | Hamburger di melanzane
Le melanzane ci tengono attaccati all’idea, ai profumi e ai sapori dell’estate. Ecco una ricettina semplice semplice quasi vegetariana che ci consente di valorizzare il gusto di questo “misterioso” frutto dell’orto sol che si pensi che tra tutte le solanacee…
Sparatoria alle piscine di Seriate, quattro fermati: sequestrato un arsenale
Quattro persone fermate dopo l’agguato del 21 giugno alle piscine Aquamore di Seriate: sequestrati cinque fucili, un’arma a pompa, munizioni, droga e 80 mila euro.
Ranucci, Corsini: «I conduttori li sceglie il direttore, mi pagano per questo»
Il direttore dell’Approfondimento Rai conferma Piervincenzi alla conduzione di Report e annuncia la partenza della nuova stagione l’8 novembre.
Dalla Chiesa ricordato a 44 anni dall’eccidio mafioso
Cerimonia a Palermo con il ministro Piantedosi: «Un insegnamento per i giovani».
Barca a vela con 8 migranti nascosti, arrestato il proprietario tunisino
La Gdf scopre 8 clandestini nascosti sottocoperta su una barca a vela diretta a Mazara del Vallo.
Belpietro: «Perché Ranucci attacca tutti tranne Lavitola?»
Il caso Report e la bufera attorno a Sigfrido Ranucci continuano a far discutere. Nel nuovo episodio di TivùVerità, Francesco Borgonovo commenta la vicenda con il direttore Maurizio Belpietro, mettendo a fuoco le spaccature interne alla Rai e gli attacchi…
FrontPage | Guerra, tassi e voto nell’America di Trump
Trump tra Iran, Fed ed elezioni, con guerra, tassi e data center alla ribalta. Intanto arriva la condanna per l’omicidio di Tupac Shakur.