Gianluigi Paragone: emergenza sicurezza oltre ogni limite

Dalla decisione shock del giudice che ha rimesso in libertà il quarantaduenne accusato di aver molestato una tredicenne al caso del ventisettenne di Padova con dieci anni di reati alle spalle e un’espulsione mai eseguita.

Gianluigi Paragone si indegna per l’intoccabilità della magistratura e attacca la narrazione dei “maranza”, chiedendo una vera bonifica del territorio e una reale assunzione di responsabilità anche da parte delle piattaforme social.

E mentre l’Europa cambia rotta sul tema dell’immigrazione, la sinistra italiana rimane arroccata in un buonismo ideologico staccato dalla realtà quotidiana. “Non è razzismo” commenta Paragone “ma un’insofferenza viscerale contro chi pensa di restare sempre un passo sopra la legge”.

Ranucci, Lavitola e la cena col botto
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Ranucci, Lavitola e la cena col botto

Francesco Borgonovo e Andrea Tosatto smontano il caso Ranucci-Report con ironia graffiante. Dal mistero delle cene con il faccendiere Lavitola all'attentato al conduttore Rai «a sua insaputa», fino al solito doppio pesismo del giornalismo nostrano: perché se si tocca la…

Opinioni

Caso Fakir e scontri a Bologna: vergogna di sinistra

A Bologna va in scena l'ennesimo dramma ideologico della sinistra dopo la morte di Fakir durante un intervento delle forze dell'ordine con la piazza che si infiamma tra scontri, auto incendiate e agenti feriti. In questa intervista di Francesco Borgonovo,…

Guerra sul manuale gender per i pediatri
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Guerra sul manuale gender per i pediatri

La garante per l’infanzia, Marina Terragni, boccia la nuova guida Lgbt redatta dalle associazioni pediatriche Sip (Società italiana di pediatria) e Acp (Associazione culturale pediatri). Definito un testo privo di basi scientifiche aggiornate e ideologicamente orientato, il documento «Oltre lo…

I finti buoni, da Ranucci al Covid
Opinioni

I finti buoni, da Ranucci al Covid

Gianluigi Paragone e Francesco Borgonovo squarciano i veli dell'ipocrisia che unisce la politica post-pandemica e il giornalismo d'inchiesta televisivo. Il filo conduttore è il doppiopesismo di chi si erge a paladino della morale ma crolla davanti alle proprie contraddizioni.La Commissione…