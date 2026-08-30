Anna Maria Cisint: «Mega moschea? No grazie»

L’eurodeputata della Lega, Anna Maria Cisint, si oppone alla richiesta dei bengalesi che vogliono una mega moschea a Venezia-Mestre: «Vogliono islamizzare il Paese, bisogna fermarli prima che sia troppo tardi».
Da non perdere
La Nasa lancia il telescopio Roman: mapperà il cosmo
Il nuovo telescopio spaziale avrà il compito di studiare l’universo e aiutare gli scienziati a far luce sui misteri della materia e dell’energia oscura.
Scontro totale sul fine vita
In Lombardia il primo caso di suicidio assistito gestito interamente dalla struttura sanitaria della Regione. Il consiglio regionale aveva votato contro le proposte dei radicali sul fine vita, ma la giunta di centrodestra lo ha scavalcato. E questi sono i…
Incendio in Ogliastra, oltre 100 persone evacuate
Le fiamme arrivano alle porte del paese. Evacuati anche 60 ospiti di una struttura protetta.
Piero Sansonetti affonda Ranucci: «Falso attentato»
Piero Sansonetti lancia un attacco frontale che scuote la Rai, mettendo in discussione la narrazione attorno a Sigfrido Ranucci e al futuro di Report. Sullo sfondo di una redazione in subbuglio, con gli stessi inviati che chiedono un successore per…
Fiumicino, oltre 5 chili di cocaina nascosti nei «biscotti della fortuna»
Una 40enne cinese diretta a Taipei arrestata dalla polizia: la droga era nascosta in 127 confezioni di «Fortune Cookie».
Incendio in Calabria, arrestato un allevatore ripreso da un drone
L’uomo è stato individuato dalle immagini della Control Room della Regione Calabria nell’ambito del progetto «Tolleranza Zero».
In Nepal 1.400 dispersi e 400 morti: «Onde enormi a pochi metri da noi»
Tre gli italiani che mancano all’appello: un orefice di Rapallo e una coppia italosvizzera. Tajani: «Inviato personale da Roma per assistere i connazionali». Dall’India, Stati Uniti e Gran Bretagna arrivano i primi aiuti.