Anna Maria Cisint: «Mega moschea? No grazie»

L’eurodeputata della Lega, Anna Maria Cisint, si oppone alla richiesta dei bengalesi che vogliono una mega moschea a Venezia-Mestre: «Vogliono islamizzare il Paese, bisogna fermarli prima che sia troppo tardi».

Video

Scontro totale sul fine vita

In Lombardia il primo caso di suicidio assistito gestito interamente dalla struttura sanitaria della Regione. Il consiglio regionale aveva votato contro le proposte dei radicali sul fine vita, ma la giunta di centrodestra lo ha scavalcato. E questi sono i…

Piero Sansonetti affonda Ranucci: «Falso attentato»
Opinioni

Piero Sansonetti affonda Ranucci: «Falso attentato»

Piero Sansonetti lancia un attacco frontale che scuote la Rai, mettendo in discussione la narrazione attorno a Sigfrido Ranucci e al futuro di Report. Sullo sfondo di una redazione in subbuglio, con gli stessi inviati che chiedono un successore per…