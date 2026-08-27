Campi Flegrei, protesta con tende davanti al Consiglio regionale della Campania

Tende da campeggio sono state allestite per protesta, dalle prime ore del giorno, davanti alla sede del Consiglio regionale della Campania, dove è prevista oggi una seduta straordinaria dedicata ai Campi Flegrei e alle aree interessate dal fenomeno del bradisismo.

Autori dell’iniziativa sono gli attivisti della rete «Pozzuoli esiste ancora». «Siamo qui – si legge in un comunicato – perché oggi non sia l’ennesima giornata di parole. Chiediamo che il Consiglio regionale approvi tutte le proposte della città e le sostenga nel documento da presentare al governo. Gli sfollati, le famiglie, i lavoratori e le attività economiche non possono più aspettare».

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