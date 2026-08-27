Maurizio Belpietro: «Ranucci e censure, sinistra fuori controllo»

Dai gloriosi gazebo trasformati in un pericolo politico alla marcia indietro della sinistra sulle battaglie woke fino alla doppia morale sulla libertà d’espressione. In questo confronto con Francesco Borgonovo, Maurizio Belpietro analizza le ultime contraddizioni della sinistra italiana: il terrore del Pd di subire un’Opa da parte di Giuseppe Conte, il tentativo di silenziare Mario Giordano e i cortocircuiti mediatici e giudiziari che avvolgono la vicenda di Sigfrido Ranucci. Un’analisi attenta su una politica che sembra aver smarrito la bussola.