Pillole di galateo di Petra Carsetti e Carlo Cambi

E’ lecito far fare i bisognini nel vasetto ai bimbi in mezzo ai tavoli di un ristorante?
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Cuciniamo insieme | Pasta alla crema di peperoni
L’estate ha iniziato la sua parabola discendente, ma noi insistiamo nel promuovere i prodotti di stagione estratti dall’orto. Ecco una ricetta molto appetitosa, veloce da fare e, se non usate l’aggiunta di pancetta, può essere annoverata tra i piatti vegetariani…
Incendio in Calabria, arrestato un allevatore ripreso da un drone
L’uomo è stato individuato dalle immagini della Control Room della Regione Calabria nell’ambito del progetto «Tolleranza Zero».
In Nepal 1.400 dispersi e 400 morti: «Onde enormi a pochi metri da noi»
Tre gli italiani che mancano all’appello: un orefice di Rapallo e una coppia italosvizzera. Tajani: «Inviato personale da Roma per assistere i connazionali». Dall’India, Stati Uniti e Gran Bretagna arrivano i primi aiuti.
Campi Flegrei, protesta con tende davanti al Consiglio regionale della Campania
Gli attivisti di «Pozzuoli esiste ancora» chiedono interventi concreti per sfollati, famiglie, lavoratori e attività economiche.
Maurizio Belpietro: «Ranucci e censure, sinistra fuori controllo»
Dai gloriosi gazebo trasformati in un pericolo politico alla marcia indietro della sinistra sulle battaglie woke fino alla doppia morale sulla libertà d'espressione. In questo confronto con Francesco Borgonovo, Maurizio Belpietro analizza le ultime contraddizioni della sinistra italiana: il terrore…
Tre incendi vicino alle case, residenti evacuati nel Tarantino
Paura a Ginosa per tre roghi quasi simultanei, alimentati dal vento: si ipotizza un’origine dolosa.
Meeting di Rimini, Metsola: «L’Ue deve rafforzare il mercato unico»
La presidente del Parlamento europeo: «Dobbiamo riportare la produzione industriale in Europa e ridurre la burocrazia».