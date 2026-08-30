Pillole di galateo di Petra Carsetti e Carlo Cambi

E’ lecito far fare i bisognini nel vasetto ai bimbi in mezzo ai tavoli di un ristorante?

Cuciniamo insieme | Pasta alla crema di peperoni
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Cuciniamo insieme | Pasta alla crema di peperoni

L’estate ha iniziato la sua parabola discendente, ma noi insistiamo nel promuovere i prodotti di stagione estratti dall’orto. Ecco una ricetta molto appetitosa, veloce da fare e, se non usate l’aggiunta di pancetta, può essere annoverata tra i piatti vegetariani…

Maurizio Belpietro: «Ranucci e censure, sinistra fuori controllo»
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Maurizio Belpietro: «Ranucci e censure, sinistra fuori controllo»

Dai gloriosi gazebo trasformati in un pericolo politico alla marcia indietro della sinistra sulle battaglie woke fino alla doppia morale sulla libertà d'espressione. In questo confronto con Francesco Borgonovo, Maurizio Belpietro analizza le ultime contraddizioni della sinistra italiana: il terrore…