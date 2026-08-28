Piero Sansonetti affonda Ranucci: «Falso attentato»

Piero Sansonetti lancia un attacco frontale che scuote la Rai, mettendo in discussione la narrazione attorno a Sigfrido Ranucci e al futuro di Report. Sullo sfondo di una redazione in subbuglio, con gli stessi inviati che chiedono un successore per salvare il programma, il giornalista smonta la solidarietà politica scattata in estate definendo la vicenda un falso attentato senza alcun senso logico.
Per Sansonetti, il vero giornalismo d’inchiesta si fa sul campo raccontando ciò che nessuno dice, mentre troppo spesso ci si riduce a un giornalismo di veline asservito ai giochi di potere tra magistratura e servizi segreti.