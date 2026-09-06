Cuciniamo insieme | Hamburger di melanzane

Le melanzane ci tengono attaccati all’idea, ai profumi e ai sapori dell’estate. Ecco una ricettina semplice semplice quasi vegetariana che ci consente di valorizzare il gusto di questo “misterioso” frutto dell’orto sol che si pensi che tra tutte le solanacee in antico era la più sospetta al punto da chiamarla mela insana. Ma lei ci ha ripagato regalandoci alcune suggestioni gastronomiche di fascino eccezionale. Pensate alla parmigiana di melanzane o alla pasta alla Norma. Ebbene questi hamburger hanno profumi simili.

Ingredienti

Due melanzane non troppo grandi (sui 200 gr) due uova medie, due spicchi d’aglio, un peperoncino fresco, un abbondante ciuffo di prezzemolo, 4 fette di pane da tramezzini, 100 gr di pangrattato, 150 gr di Parmigiano Reggiano, Grana Padano o altro formaggio da grattugia che vi piace, sale, olio extravergine di oliva e noce moscata (facoltativa) q.b.

Procedimento

Riducete, dopo averle mondate e lavate, le melanzane a cubetti piccoli piccoli, Fateli saltare in padella con aglio e peperoncino, qualche gambo di prezzemolo e un po’ di olio extravergine di oliva. Nel mixer unite uova, formaggio, prezzemolo, un paio di cucchiai di pangrattato, un profumo di noce moscata e frullate sino a ottenere un impasto omogeneo. Quando le melanzane sono cotte togliete aglio e peperoncino, aggiustate di sale e fate intiepidire. Aggiungete l’impasto alle melanzana, amalgamante e fate tante polpette schiacciate che passerete nel pangrattato aggiustando di sale. In una padella con un po’ di olio extravergine fate diventare croccanti da ambo i lati gli hamburger di melanzane e servite.

Come far divertire i bambini

Date loro l’incarico di formare i piccoli hamburger.

Abbinamento

Noi abbiamo scelto uno spumate da uva Durella dei monti Lessini. Potete abbinare tutti gli straordinari bianchi del nostro Sud.