FrontPage | Guerra, tassi e voto nell’America di Trump

Trump tra Iran, Fed ed elezioni, con guerra, tassi e data center alla ribalta. Intanto arriva la condanna per l’omicidio di Tupac Shakur.
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Della Valle: «Ad Arquata realizzeremo altri due stabilimenti»
A dieci anni dal terremoto, il patron di Tod’s rilancia l’impegno per il territorio: «Poche chiacchiere e tanti fatti».
Tunnel del Brennero, abbattuto l’ultimo diaframma
A 1.400 metri sotto il passo del Brennero lo scavo italiano si è ricongiunto con quello austriaco. Un passo storico verso il collegamento ferroviario tra i due Paesi.
Cybersecurity, presentata a Farnborough la piattaforma cloud per la Difesa
Una nuova piattaforma dedicata alla cyber security nel settore della Difesa è stata presentata da Leonardo al Farnborough International Airshow. La soluzione nasce con l'obiettivo di offrire strumenti avanzati per la protezione dei dati, delle infrastrutture digitali e dei sistemi strategici in ambito militare.
L’Università di Bolzano studia nuove tecniche per i vigneti di montagna
Due studi della Libera Università di Bolzano analizzano nuove tecniche per migliorare la gestione dei vigneti di montagna, puntando su irrigazione mirata, varietà più resilienti e sistemi per ritardare la maturazione dell'uva.
Digitalizzazione, Cirielli: «La Farnesina è impegnata a sostenere l’industria italiana»
Il viceministro: «Intelligenza artificiale e digitale sono la grande sfida del futuro».
Fiocchi: «L’Ue dia l’esempio sull’intelligenza artificiale, più fondi alle startup della sanità»
«L'Europa deve dare l'esempio e deve portare questo esempio in tutti gli Stati membri, deve portarlo dappertutto». Così Pietro Fiocchi (Fdi) sull'Europa e l'IA.
Lollobrigida: «I regolamenti non devono essere penalizzanti per l’agricoltura»
Lollobrigida da Bruxelles: «L'Europa deve ridurre la dipendenza dalle forniture estere che destabilizzano le catene logistiche».