Peter Carter: «Leone XIV sogna una musica all’altezza di Dio»

Peter Carter, fondatore del Catholic sacred music project e autore del libro-intervista al cardinale Robert Sarah, Il cantico dell’Agnello (Cantagalli), analizza la crisi della musica sacra nella Chiesa cattolica e illustra la strada da percorrere, indicata da Leone XIV, il «Papa della musica»
Da non perdere
Nepal, estratti vivi due operai intrappolati nei tunnel
Salvati due lavoratori rimasti intrappolati dopo l’inondazione del 26 agosto: nel solo tunnel Trishuli-3 si temeva la presenza di circa 100 dispersi.
Barca a vela con 8 migranti nascosti, arrestato il proprietario tunisino
La Gdf scopre 8 clandestini nascosti sottocoperta su una barca a vela diretta a Mazara del Vallo.
Belpietro: «Perché Ranucci attacca tutti tranne Lavitola?»
Il caso Report e la bufera attorno a Sigfrido Ranucci continuano a far discutere. Nel nuovo episodio di TivùVerità, Francesco Borgonovo commenta la vicenda con il direttore Maurizio Belpietro, mettendo a fuoco le spaccature interne alla Rai e gli attacchi…
FrontPage | Guerra, tassi e voto nell’America di Trump
Trump tra Iran, Fed ed elezioni, con guerra, tassi e data center alla ribalta. Intanto arriva la condanna per l’omicidio di Tupac Shakur.
Incendio a Taormina, le immagini aeree del rogo
Il video del Corpo Forestale mostra le fiamme che minacciano le abitazioni nel quartiere Zappulla e si avvicinano alla via Garipoli.
Nepal e Tibet, oltre 1.000 vittime nelle inondazioni
Il bilancio sale a 987 morti in Nepal e almeno 16 in Tibet. Sono oltre 4.400 i dispersi nei due Paesi.
Incendio in Ogliastra, in fumo fino a 300 ettari di bosco e macchia mediterranea
Prima stima del Corpo Forestale: gravi danni anche a una segheria, per un valore di 700-800 mila euro.